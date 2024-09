Qui est le juge Dan Hawkins ?

Le juge Daniel Hawkins est une sorte de licorne politique : il a été le seul républicain élu au tribunal de première instance du comté de Franklin en 2018, alors que le comté devient d’un bleu plus profond.

« De toute évidence, il devient de plus en plus difficile pour les républicains de gagner dans le comté de Franklin, mais je pense que j’ai une bonne réputation ici et que j’ai développé beaucoup de soutien de la part des démocrates et des républicains », a déclaré Hawkins.

Il a été procureur adjoint du comté, a traité des affaires de violence en tant que chef de l’unité spéciale pour les victimes, puis a été juge au tribunal municipal, se concentrant sur les questions environnementales telles que les propriétaires négligents et les propriétés délabrées. Il y a six ans, les électeurs l’ont élu à son poste actuel.

Hawkins a désormais les yeux rivés sur la Cour suprême de l’Ohio. Il se présente contre Lisa Forbes, juge à la Cour d’appel du 8e district pour un siège ouvert.

Pourquoi y a-t-il un siège vacant ? Justice Joe Detersqui a été nommé pour combler un poste vacant à la Cour suprême par le gouverneur Mike DeWine, a décidé de défier sa collègue, la juge Melody Stewart, pour un mandat complet de six ans.

Le vainqueur de l’élection Hawkins-Forbes ne restera en fonction que pendant deux ans et décidera ensuite s’il se présente à la réélection en 2026.

Il s’agit de la première campagne nationale pour Forbes et Hawkins. Dans les rapports financiers de campagne post-primaires, Hawkins avait 255 242 $ en poche tandis que Forbes en avait 41 422.

Les décisions de la Cour suprême ont un impact sur le montant des impôts payés par les habitants de l’Ohio, sur la possibilité pour les entreprises de services publics d’ajouter des frais aux factures des contribuables, sur l’interprétation des lois sur les assurances et les affaires, sur les documents gouvernementaux qui seront mis à la disposition du public, etc. La Cour interprète également les amendements constitutionnels, tels que l’amendement sur les droits reproductifs que les électeurs ont approuvé en novembre 2023.

19 août 2024 ; Columbus, Ohio, États-Unis ; Le bureau du juge Daniel Hawkins a été photographié au tribunal de première instance du comté de Franklin.

Qui est le juge Dan Hawkins ?

Hawkins, aujourd’hui âgé de 48 ans, a grandi dans un quartier ouvrier de Columbus. Son père travaillait pour Ohio Bell et comme chauffeur de bus scolaire et faisait des heures supplémentaires comme concierge pour joindre les deux bouts.

Ses parents n’étaient pas ouvertement politiques mais ils insistaient sur l’importance de Dieu, de la patrie et de la famille, a-t-il déclaré. Hawkins a grandi à l’époque de Ronald Reagan et a grandi lorsque les républicains ont pris le contrôle du Congrès. C’est ainsi qu’il s’est rapproché du GOP.

Il a fréquenté l’université d’État de Bowling Green, pensant devenir policier, mais il a finalement décidé de devenir procureur. Il a obtenu son diplôme de droit à la faculté de droit Moritz de l’université d’État de l’Ohio.

Plutôt que de se présenter à la réélection à son siège actuel, Hawkins a décidé de se présenter à la Cour suprême de l’Ohio. Il a déclaré que décision de la Haute Cour sur ce que les juges doivent prendre en compte lors de la fixation des conditions de mise en liberté sous caution a allumé un feu en lui.

Dans une décision rendue à 4 voix contre 3 en janvier 2022, le tribunal a estimé qu’une caution excessive était inconstitutionnelle et que, lors de la fixation d’une caution en espèces, les juges ne devraient considérer que si le défendeur présente un risque de fuite, et non la gravité du crime ou les problèmes de sécurité publique.

Deters, le procureur général Dave Yost et d’autres ont fait campagne pour un amendement constitutionnel qui obligerait les juges à prendre en compte la gravité du crime lors de la fixation des conditions de mise en liberté sous caution. Hawkins et la juge du tribunal de première instance du comté de Hamilton, Megan Shanahan, une républicaine candidate à la Cour suprême de l’Ohio, ont toutes deux écrit des articles soutenant l’amendement constitutionnel.

Les électeurs l’ont approuvé en 2022.

Les cas traités par Hawkins

Lorsqu’on lui a demandé quels cas illustrent le type de juge qu’il est, Hawkins a cité deux cas de son passage à la cour municipale.

Motel One, un établissement notoirement nuisible situé à l’est de Columbus, a été fermé en avril 2012 après que les procureurs ont déclaré que la police y avait été appelée plus de 500 fois depuis 2006. Le propriétaire n’a pas respecté une ordonnance du tribunal de le démolir.

Lorsque Hawkins est arrivé sur le banc plus d’un an plus tard, il une peine de prison a été ordonnée pour le propriétaire récalcitrantUne fois que les bulldozers ont détruit le motel, les voisins ont célébré l’événement avec une soirée pizza, a déclaré Hawkins.

Un autre affaire très médiatisée Hawkins a déposé une plainte en 2014. La ville de Columbus souhaitait obtenir une ordonnance de restriction temporaire contre UberX dans une affaire visant à déterminer si le service de covoiturage se conformait à la réglementation de la ville en matière de transport par véhicule de location. Hawkins a rejeté la demande de la ville, affirmant qu’il semblait que la ville et Uber réglaient leurs différends et que l’octroi d’une ordonnance de restriction aurait désavantagé Uber par rapport à son concurrent, Lyft.

Cas d’avortement

Les affaires d’avortement sont plus susceptibles d’être portées devant la Cour suprême de l’Ohio maintenant que l’arrêt Dobbs de la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les restrictions à l’avortement relèvent de la compétence des États. De même, les électeurs de l’Ohio ont approuvé en 2023 un amendement constitutionnel couvrant les droits reproductifs. Par conséquent, toute question juridique concernant la manière dont cet amendement doit être interprété et appliqué sera probablement tranchée par la Cour suprême de l’Ohio.

Les démocrates en lice pour la Cour suprême sont soutenus par Planned Parenthood tandis que les républicains sont soutenus par Ohio Right to Life.

Les six candidats ont déclaré qu’ils s’engageaient à respecter la constitution et la loi.

Application de la loi

Hawkins et son adversaire, Lisa Forbes, affirment tous deux qu’ils appliquent la loi telle qu’elle est écrite et ne recherchent pas un résultat particulier et prédéterminé dans les affaires − ce que l’on décrit souvent comme « légiférer depuis le banc ».

« Je ne suis pas un idéologue. Je suis l’un de ces juges qui se contentent d’appeler les balles et de frapper, d’examiner la loi, d’appliquer la loi qui se trouve devant eux et, parfois, de prendre des décisions qui sont impopulaires et difficiles à prendre », a déclaré Hawkins.

Hawkins se décrit comme un textualiste strict, qui fonde ses décisions sur le langage clair de la loi, de la constitution et des contrats écrits et essaie de rendre son raisonnement clair dans ses décisions.

« Je vais simplement essayer de faire de mon mieux pour ignorer le bruit, car je l’ai fait en tant que juge et en tant que procureur », a-t-il déclaré.

Données sur les condamnations pénales

La Commission de détermination des peines de l’Ohio a annulé un contrat qu’elle avait conclu avec l’Université de Cincinnati et qui visait à obliger les juges à utiliser le même formulaire pour rédiger leurs décisions de condamnation pénale. L’objectif ultime était de créer une base de données des décisions de condamnation pénale afin que les tribunaux et les chercheurs puissent identifier les tendances, les biais et les domaines à améliorer.

Certains juges n’ont pas apprécié l’idée d’une base de données consultable et ont soulevé des questions sur la manière dont les données seraient utilisées.

La commission, présidée par la juge en chef Sharon Kennedy, décide désormais de ses prochaines étapes.

Hawkins estime que, de manière générale, les juges peuvent prendre de meilleures décisions en ayant davantage d’informations. Mais, a-t-il ajouté, les décisions en matière de peines sont basées sur les faits propres à chaque cas.

Les élections judiciaires sont-elles non partisanes ?

En quelque sorte. Les élections aux tribunaux de première instance et municipaux de l’Ohio sont non partisanes, mais une nouvelle loi de l’État exige des étiquettes partisanes lors des élections générales pour les candidats à la Cour d’appel et à la Cour suprême.

La loi sur l’étiquetage des partis politiques devrait aider les candidats républicains à la Cour suprême cette année, avec Donald Trump en tête de liste. Trump a remporté deux fois l’Ohio.

La juge démocrate Jennifer Brunner a intenté une action en justice pour faire annuler la loi exigeant des étiquettes partisanes. Brunner a perdu sa candidature au poste de juge en chef en 2022 contre La républicaine Sharon KennedyC’était le premier cycle électoral où la loi sur l’étiquette partisane était en vigueur.

Les républicains détiennent la majorité des sept sièges depuis 1986, soit près de quatre décennies. Les démocrates ont commencé à gagner du terrain à la Cour ces dernières années, mais les législateurs ont ensuite modifié la loi pour exiger l’apposition d’étiquettes de parti.

Laura Bischoff est journaliste au bureau de l’Ohio du réseau USA TODAY, qui dessert le Columbus Dispatch, le Cincinnati Enquirer, l’Akron Beacon Journal et 18 autres organisations de presse affiliées à travers l’Ohio.

