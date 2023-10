Qui est le juge Arthur Engoron dans l’affaire de fraude civile de Trump ?

New York Juge de la Cour suprême Arthur Engoron a rejoint le groupe exclusif de juristes supervisant celui de l’ancien président Donald TrumpIl y a de nombreuses épreuves.

Cette fois, le procès se déroule devant le tribunal civil de la ville de New York, où le juge Engoron préside l’affaire de fraude contre M. Trump, ses fils adultes et plusieurs dirigeants de la Trump Organization dans le cadre d’un procès intenté par le procureur général de New York. Létitia James.

Déjà, le juge Engoron s’est montré un juge pragmatique, en déclarant M. Trump responsable de fraude commerciale et en lui retirant le contrôle de l’ancien président sur certaines de ses propriétés notables.

Dans un procès qui devrait durer trois mois, le juge Engoron déterminera le sort des relations commerciales de M. Trump dans l’État alors que commence le procès visant à résoudre les réclamations dans le procès de Mme James et à décider des dommages et intérêts.

Alors, qui est le juge de 74 ans (et ancien chauffeur de taxi) qui préside l’affaire ?

Qui est le juge Arthur Engoron ?

Au cours des trois années où le juge Engoron s’est occupé du procès civil de Mme James contre M. Trump, il s’est révélé être un amateur de plaisanteries pour apaiser les tensions dans ces affaires, parfois sombres.

L’année dernière, le juge Engoron a cité Yogi Berra lorsqu’il a déterminé la date du début du procès : « Je pense que c’est Yogi Berra qui a dit : « C’est encore une fois du déjà-vu ».

Dans une note de bas de page de son récent jugement sommairele juge Engoron a cité une phrase du film de 1933 Soupe de canard: « Eh bien, qui vas-tu croire, moi ou tes propres yeux ? »

Tout comme M. Trump, le juge Engoron est un New-Yorkais de toujours, ayant grandi dans le Queens, vécu à Long Island et fréquenté l’école à New York – à la fois à l’Université de Columbia et à la faculté de droit de l’Université de New York, selon The Associated Press.

Ses racines dans la ville sont profondes. Il a même accepté un emploi de chauffeur de taxi alors qu’il étudiait à l’université dans les années 1960.

Après avoir obtenu son diplôme en droit, le juge Engoron a travaillé comme avocat associé dans plusieurs cabinets jusqu’en 1991, date à laquelle il est devenu juriste auprès du juge Martin Schoenfeld.

En 2003, le juge Engoron a été élu au tribunal civil de la ville de New York, puis s’est présenté sans opposition à un siège à la Cour suprême de l’État de New York en 2015.

Tout au long de sa carrière, le juge Engoron a révélé des morceaux de lui-même à travers des affaires judiciaires comme celle de sa protestation contre la guerre du Vietnam, de son absolutisme de la liberté d’expression et de son amour du cinéma et de la télévision.

Mais la bizarrerie du juge Engoron ne se résume pas à ce qui apparaît sur le papier.

La justice de la ville de New York déconseille aux membres du public de se lever lorsqu’il entre dans la pièce – ce qui est atypique, selon Le New York Times.

Il plaisante avec les avocats, comme en disant aux avocats de M. Trump que l’affaire « serait une fête de l’amour » lors d’une audience de procédure en septembre, comme l’a noté l’AP.

Comment le juge Engoron a-t-il été impliqué dans le cas de Trump ?

Le juge Engoron a été chargé pour la première fois d’assister dans des affaires liées à Trump en 2020 lorsqu’il a été invité à intervenir dans les discussions entre les avocats de M. Trump et le bureau de Mme James.

Depuis lors, il a rendu plusieurs décisions en faveur des procureurs, notamment en ordonnant à M. Trump de comparaître pour une déposition, en exigeant que M. Trump ainsi que ses enfants adultes se conforment à une assignation à comparaître pour témoigner, en accusant M. Trump d’outrage au tribunal et en refusant de retarder la comparution. procès.

Donald Trump et le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de l’État écoutent les plaidoiries de son avocate Alina Habba (Reuters)

Notamment, le juge Engoron a rendu la décision la plus sévère contre M. Trump dans son jugement sommaire la semaine dernière lorsqu’il a déterminé que M. Trump était responsable de fraude.

« Dans le monde des accusés, les appartements à loyer réglementé valent la même chose que les appartements non réglementés ; les terres soumises à restriction valent la même chose que les terres sans restriction ; les restrictions peuvent s’évaporer dans les airs », a écrit le juge Engoron.

« C’est un monde imaginaire, pas le monde réel », a-t-il ajouté.

Qu’a dit Trump à propos du juge Engoron ?

À la manière typique de Donald Trump, l’ex-président a affirmé à plusieurs reprises que le juge Engoron prenait des décisions fondées sur des motivations politiques plutôt que sur des faits.

Sur Truth Social, M. Trump a affirmé que le juge Engoron était un « juge détestant Trump » et l’a qualifié de « injuste, déséquilibré et vicieux » dans sa présidence.

Sur premier jour du procèsM. Trump a déclaré aux journalistes que le juge Engoron était un « juge voyou » – apparemment une tentative de ignorer les connaissances ou l’expérience du juge Engoron.