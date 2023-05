Qui est le joueur le plus riche du football ? Faiq Bolkiah vaut 16 milliards de livres sterling et joue actuellement en Thaïlande

À première vue, Chonburi semble être un club banal, passant la plupart de son temps à se balancer au milieu de la table dans l’élite thaïlandaise.

Mais au cours des deux dernières saisons, ils auraient eu le footballeur le plus riche du monde dans leurs livres. Alors que la valeur nette de Lionel Messi est d’environ 500 millions de livres sterling et Cristiano Ronaldo de 400 millions de livres sterling, le milieu de terrain de Chonburi Faiq Bolkiah a été décrit comme valant plus de 16 milliards de livres sterling. Comment?

Eh bien, il est le neveu du sultan de Brunei, l’un des membres de la famille royale les plus riches du monde. Bolkiah est en fait né à Los Angeles, avant de déménager en Angleterre – il a fait ses études au Bradfield College dans le Berkshire, commençant sa carrière de footballeur avec le puissant Woolton Hill Argyle, puis passant à l’AFC Newbury en tant que junior.

« Il est devenu un buteur fantastique avec un rythme incroyable », a déclaré l’ancien entraîneur Paul Morgan.

En 2009, l’académie de Southampton l’a recruté – malheureusement, l’ailier n’est pas devenu le prochain Gareth Bale, partant pour des essais avec Reading et Arsenal, avant de rejoindre Chelsea à l’âge de 16 ans. Là, il a joué pour les moins de 18 ans et a reçu des conseils. du patron José Mourinho.

« Lorsque notre équipe de jeunes a affronté l’équipe senior, il a souligné que parfois je serais dans la mauvaise position », a déclaré Bolkiah.

Il a rapidement changé de poste jusqu’à Leicester, signant un contrat professionnel de trois ans via un procès à Stoke – sa famille était connue pour être des amis des propriétaires thaïlandais des Foxes et de la famille royale britannique.

Il est apparu pour l’équipe de Premier League dans la Ligue de la jeunesse de l’UEFA, a fait six apparitions pour l’équipe nationale de Brunei et a même signé une prolongation de contrat d’un an au King Power Stadium, le gardant jusqu’en 2020, mais est parti pour l’équipe portugaise Maritimo sans obtenir près de l’équipe première de Leicester.

« J’ai eu trois ou quatre offres », a-t-il révélé plus tard. « Maritimo m’a dit : ‘Viens ici, tu vas jouer’, mais cela ne s’est pas produit. J’ai l’impression qu’il y avait beaucoup de politique à voir avec la raison pour laquelle Maritimo me voulait.

Au lieu de cela, il a rejoint Chonburi en Thai League One, la première division du pays (pour être juste, cela a plus de sens que la League One anglaise étant le troisième niveau). Les matchs réguliers ont finalement eu lieu alors que son nouveau club a terminé septième la saison dernière – il a marqué ses premiers buts cette saison, plaçant Chonburi… à nouveau septième.

On dit qu’il a des salaires modestes, ne vous attendez pas à ce qu’il imite Messi et Ronaldo sur le terrain de si tôt. Est-il cependant le seul ancien junior de Woolton Hill Argyle à avoir fait la queue pour l’équipe nationale de Brunei? Euh, oui, il l’est probablement…