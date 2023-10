Qui est le Hezbollah et pourquoi est-il impliqué dans le conflit Israël-Hamas ? | Nouvelles du monde

Des combattants du Hezbollah se joignent au cortège funèbre de deux camarades tués par les bombardements israéliens, dans le village de Kherbet Selem, au sud du Liban, le 10 octobre (Photo : AP) Le groupe libanais Hezbollah a déclaré avoir ciblé samedi des positions militaires israéliennes dans les fermes contestées de Chebaa, en signe de « solidarité » avec la Palestine. La zone, qui chevauche les frontières du Liban et du nord Israël est désormais devenu un foyer de conflit, auquel Israël répond par un barrage d’artillerie. Au moins deux civils libanais sont morts, selon des informations. Le Hezbollah soutient le Hamas depuis le début du dernier conflit entre Israël et la Palestine, qui a débuté après que le Hamas a lancé une attaque surprise depuis la bande de Gaza le 7 octobre. Mais jusqu’à présent, le groupe musulman chiite n’a pas été impliqué dans les combats. Le Hezbollah, considéré comme un groupe terroriste par les gouvernements, y compris les États-Unis, dispose d’une puissance militaire bien plus forte que le Hamas, certains pensant que son implication pourrait inverser le cours de la guerre. Origines Le Hezbollah a été fondé en 1982 par les Gardiens de la révolution iraniens et soutenu par Téhéran. Son objectif était de combattre les forces israéliennes qui avaient envahi le Liban pendant la guerre du Liban et occupé une grande partie du sud du pays, à majorité chiite. En enrôlant des membres des communautés chiites du Liban, il s’est lancé dans des années de guérilla avant qu’Israël ne quitte finalement le pays en 2000. Un obus israélien explose au-dessus de Dahaira, un village libanais frontalier avec Israël, au sud du Liban, après que le Hezbollah a ciblé des avant-postes israéliens (Photo : AP) Pouvoir militaire La puissance militaire du Hezbollah s’est accrue et, en 2006, ils ont pénétré en Israël et ont kidnappé deux soldats et en ont tué d’autres, déclenchant une guerre de cinq semaines. Pendant le conflit, le Hezbollah a tiré des milliers de roquettes sur Israël, mais le Liban a perdu beaucoup plus de personnes, avec 1 200 morts, contre 158 Israéliens, qui étaient pour la plupart des soldats. Sa puissance militaire s’est encore accrue après l’invasion de la Syrie en 2012 pour aider le président Bachar al-Assad à combattre les rebelles majoritairement sunnites. Le groupe se vante de disposer de roquettes de précision capables d’atteindre tout Israël, et en 2021, le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que le groupe comptait 100 000 combattants. Elle reçoit des armes et de l’argent de l’Iran. Selon les États-Unis, l’Iran fournit chaque année au Liban des centaines de millions de dollars. Influence régionale Le Hezbollah entretient des liens étroits avec d’autres groupes soutenus par l’Iran dans la région, notamment le Hamas et le Jihad islamique en Palestine. Plus: Tendance

Au moment de l’attaque de samedi, le Hezbollah a déclaré qu’il était en « contact direct avec les dirigeants de la résistance palestinienne ». Le Hezbollah a également formé des groupes soutenus par l’Iran en Irak. Des combattants du Hezbollah effectuent un exercice d’entraînement dans le village d’Aaramta, dans le district de Jezzine, au sud du Liban, en mai (Photo : AP) Rôle au Liban L’influence du Hezbollah au Liban est particulièrement forte, en partie à cause de son impressionnant arsenal d’armes, mais aussi parce que de nombreux chiites pensent que le groupe aide à défendre le pays contre Israël. Mais certains partis au Liban estiment que le Hezbollah porte atteinte à l’État et conduit le Liban au conflit. Le groupe compte des ministres au sein du gouvernement et des législateurs au Parlement. En 2008, une lutte de pouvoir avec des adversaires libanais soutenus par l’Occident et l’Arabie Saoudite a dégénéré en un bref conflit. Les combattants du Hezbollah ont pris le contrôle de certaines parties de Beyrouth après que le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures contre le réseau de communications militaires du groupe.



Le Hezbollah, photographié en train de s’entraîner en mai, est considéré comme un groupe terroriste par des gouvernements comme les États-Unis (Photo : AP) Le Hezbollah est entré en politique de manière plus importante en 2005 après le retrait de son allié syrien du Liban à la suite de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafik al-Hariri, qui symbolisait l’influence saoudienne au Liban. Un tribunal soutenu par l’ONU a ensuite condamné par contumace trois membres du Hezbollah pour cet assassinat. Le Hezbollah nie tout rôle, décrivant le tribunal comme un instrument de ses ennemis. En 2016, Michel Aoun, homme politique chrétien allié au Hezbollah, est devenu président. Deux ans plus tard, le Hezbollah et ses alliés obtenaient la majorité parlementaire. Cette majorité a été perdue en 2022, mais le groupe a continué à exercer une grande influence.



Un soldat israélien près de la base militaire du mont Hermon, un avant-poste stratégique et fortifié au carrefour entre Israël, le Liban et la Syrie, le 10 octobre (Photo : Getty Images via AFP) Les pays occidentaux, dont les États-Unis, désignent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Il en va de même pour les États arabes du Golfe alliés aux États-Unis, dont l’Arabie Saoudite. L’Union européenne classe la branche militaire du Hezbollah comme groupe terroriste, mais pas sa branche politique. L’Argentine accuse le Hezbollah et l’Iran d’être responsables de l’attentat à la bombe contre un centre communautaire juif à Buenos Aires en 1994, au cours duquel 85 personnes ont été tuées, et de l’attaque contre l’ambassade israélienne à Buenos Aires en 1992, qui a tué 29 personnes. Tous deux nient toute responsabilité. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

