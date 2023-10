Qui est le Hamas et pourquoi a-t-il attaqué Israël ?

Israël a déclaré dimanche la guerre au Hamas à la suite d’une attaque surprise du groupe militant palestinien basé à Gaza, qui a entraîné la prise d’otages militaires et civils. Les forces de sécurité israéliennes, prises au dépourvu, ont pilonné Gaza avec des frappes de représailles, et les responsables américains ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Israël lance bientôt une incursion terrestre dans Gaza alors que la violence s’intensifie dans cette région en proie au conflit.

Depuis sa victoire aux élections dans la bande de Gaza en 2006, le Hamas a attaqué Israël à plusieurs reprises avec des roquettes et des mortiers, devenant ainsi un adversaire rebelle. Israël a riposté avec sa puissance de feu supérieure et un blocus punitif, limitant les importations et les mouvements de civils dans une stratégie de punition collective. Le blocus et les frappes israéliennes récurrentes ont contribué à la médiocrité des infrastructures et des conditions de vie de Gaza. Israël a déclaré lundi un siège complet de l’enclave, le ministre de la Défense Yoav Gallant promettant « pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant » et qualifiant le Hamas de « sauvage ».