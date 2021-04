Les funérailles du PRINCE Philip auront lieu à la chapelle du château de Windsor le samedi 17 avril.

Le château de Windsor fait partie de la résidence royale, la reine l’utilise comme résidence privée et également pour effectuer des tâches formelles.

James Perowne est un officier à la retraite de la Royal Navy Crédit: Alamy

Qui est le gendarme et gouverneur du château de Windsor?

Ancien officier de la Royal Navy, James Perowne est le gendarme et gouverneur du château de Windsor.

Maintenant connu sous le nom d’amiral Sir James Perowne.

Ce poste était auparavant occupé par des membres de la famille royale, mais peut maintenant être occupé par un officier supérieur retraité des forces armées de la Couronne.

C’est un poste pourvu depuis 1086.

Quand l’amiral Sir James Perowne a-t-il commencé à occuper ce poste?

L’amiral Sir James Perowne est devenu gendarme et gouverneur du château de Windsor en 2014.

Il a succédé à Air Marshall Sir Ian David Macfadyen.

Le prince Phillip avec l’amiral Sir James Perowne Crédits: Rex

Quelles sont les fonctions du gendarme et du gouverneur du château de Windsor?

Perowne est responsable du château de Windsor au nom de la reine.

Il est le représentant du Lord Chamberlain of the Household – le plus haut fonctionnaire de la famille royale.

Il est également en charge de

Garde du château de Windsor – la garde de la reine qui reste devant toutes les résidences royales

Foot Guards – responsable de la garde de la famille royale en public

Division des ménages – cérémonies ou fonctions militaires avec la reine

Military Knights of Windsor – Des officiers militaires à la retraite recevant une pension et une résidence au château de Windsor

Le château de Windsor est ouvert au public Crédits: Getty

Pourquoi ne sont-ils pas payés?

L’amiral Sir James Perowne n’a pas de salaire à son poste, mais il a une résidence au château de Windsor.

Il n’est pas payé parce qu’il est à la retraite et reçoit une pension.