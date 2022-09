THE Garter King of Arms jouera un rôle unique lors du service d’engagement de la reine Elizabeth II au château de Windsor le 19 septembre 2022.

Mais qui est-il et que fait-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est le Garter King of Arms ?

La jarretière du roi d’armes est la position la plus élevée parmi les trois rois d’armes.

L’actuel Garter King of Arms est David Vines White.

White a fait ses études au Marlborough College , avant de fréquenter le Pembroke College de Cambridge , où il a obtenu une maîtrise.

En 2004, il a été nommé Somerset Herald et de 2014 à 2021 a également été registraire du College of Arms.

Le roi d'armes David Vines White, principe de la jarretière, lit la proclamation du nouveau roi de Grande-Bretagne, le roi Charles III, depuis le balcon de la cour du couvent du palais St James le 10 septembre 2022

Le 1er juillet 2021, White a été promu Garter Principal King of Arms, succédant à Sir Thomas Woodcock.

Quel est le rôle du Garter King of Arms dans l’engagement de la reine ?

On s’attend à ce que la jarretière prononce les styles et les titres de la reine après que son cercueil soit descendu dans la voûte royale lors de son service d’incarcération le 19 septembre 2022.

La reine Elizabeth II détient 15 titres royaux différents, un pour chacun des royaumes actuels du Commonwealth.

À la mort du monarque britannique, il était également du devoir de la Jarretière d’annoncer le nouveau monarque, le roi Charles.

Charles a rencontré le Conseil d’adhésion le samedi 10 septembre 2022, deux jours après le triste décès de sa mère le jeudi 8 septembre.

Dernières nouvelles sur l’incarcération de la reine

Il a fait une déclaration personnelle sur la mort de sa mère avant de prêter serment.

La Jarretière a ensuite lu la proclamation de l’avènement de Charles III depuis le balcon du palais Saint-James.

Que fait d’autre le Garter King of Arms ?

Le Garter King of Arms est le roi des armes le plus ancien, le grade le plus élevé d’un officier d’armes.

Depuis 1415, la Jarretière est le principal conseiller du souverain du Royaume-Uni en ce qui concerne le déploiement du drapeau, la cérémonie et l’héraldique.

Cela englobe la conception et l’affichage des armoiries, des insignes et des devises.

Son sceau et sa signature apparaissent sur toutes les concessions et armes faites par le College of Arms.