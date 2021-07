Le 5 juillet 2021, il a été signalé qu’un jeune garçon est actuellement porté disparu après avoir disparu à Panama City Beach, en Floride.

Une enquête du service de police de Panama City Beach est en cours.

Enrique Cortez est le garçon de 6 ans porté disparu à Panama City Beach

Qui est le garçon de 6 ans disparu de Panama City Beach ?

Enrique Cortez a été nommé comme le garçon de six ans qui a disparu à Panama City Beach.

Il a été vu pour la dernière fois derrière le condominium Shores of Panama sur South Thomas Drive le 5 juillet 2021.

Il est décrit comme mesurant 3 pieds et pèse environ 50 livres, ont déclaré des agents dans un communiqué de presse.

Il a été vu pour la dernière fois dans une chemise turquoise et un short bleu clair.

Environ 80 premiers intervenants sont maintenant sur l’affaire à la recherche de Cortez.

L’affiche de l’enfant disparu d’Enrique Cortez Crédit : Service de police de la ville de Panama

Y a-t-il des suspects dans la disparition du garçon ?

Il n’y a actuellement aucun suspect dans l’enquête.

« Nos cœurs sont avec la famille », a déclaré le chef de la police PCB Eusebio « JR » Talamantez lors d’une mise à jour sur la recherche le 5 juillet 2021.

« C’est juste une expérience traumatisante… Je veux juste dire que nous allons faire tout ce que nous pouvons. Notre travail principal est de sauver des vies et c’est ce que nous espérons faire.

La police a demandé au public d’être à l’affût, mais n’envisage pas encore d’organiser une équipe de recherche de civils.

« Nous effectuons ces types de recherches très méthodiquement … en faisant appel à une aide extérieure, cela nous ralentit en quelque sorte à ce moment particulier », a déclaré Talamantez. « Nous ne l’excluons pas complètement. »

Toute personne ayant des informations sur son emplacement est priée d’appeler le service de police de Panama City Beach au (850) 233-5000.

Qu’est-ce que les gens ont dit au sujet du garçon disparu?

Les résidents inquiets de Panama Beach se sont rendus sur Twitter pour exprimer leurs sentiments préoccupés par la disparition de Cortez.

« Prière pour le gentil garçon disparu ici à #PanamaCityBeach et pour sa famille. En tant que parents, mon mari et moi avons le cœur brisé pour eux tous. Prières pour l’équipe de recherche et de sauvetage. Prières, il est retrouvé sain et sauf. #enriqueCortez« , a écrit un utilisateur.

« Augmentation du signal : si vous êtes à Panama City Beach ou à proximité, en Floride, soyez à l’affût de ce pauvre bébé. Je ne sais pas s’il s’est perdu ou a été emmené par quelqu’un », a expliqué un autre.

Un utilisateur a commenté : « Bravo à tous les volontaires à la recherche d’Enrique. #PanamaCityBeach. »