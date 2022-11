Qui est le frère de la princesse Diana, Earl Spencer ? – Le soleil

EARL Spencer est le frère cadet de la princesse Diana.

En grandissant, les deux frères et sœurs ont partagé un lien étroit, qu’ils ont maintenu jusqu’à la mort tragique de Diana en 1997.

Earl Spencer est le frère cadet de la princesse Diana et l’oncle maternel des princes William et Harry Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Earl Spencer ?

Né Charles Edward Maurice Spencer le 20 mai 1964, Earl Spencer est le frère cadet de la princesse Diana et l’oncle maternel du prince William et du prince Harry.

Il est le neuvième comte à hériter du titre de Spencer, ce qu’il a fait en 1992.

La reine Elizabeth II était sa marraine et ses parents étaient le vicomte et la vicomtesse Althorp.

Earl Spencer avait deux autres sœurs, Sarah et Jane, et un frère aîné, John, décédé quelques heures après sa naissance.

En savoir plus sur Earl Spencer

Il a étudié à Eton puis a lu l’histoire moderne au Magdalen College d’Oxford.

Earl Spencer a sept enfants issus de trois mariages.

Il a épousé Victoria Aitken pour la première fois en 1989, mais le mariage était terminé en 1997.

Le couple partage quatre enfants – Kitty, Eliza, Amelia et Louis.

Son deuxième mariage était avec Caroline Freud de 2001 à 2007.

Les plus lus sur la famille royale

Ils ont eu deux enfants, Edmund et Lara.

Il est maintenant marié à la troisième épouse Karen Gordon et le couple a eu une fille – Charlotte Diana – en 2012.

Que fait Earl Spencer comme travail ?

Earl Spencer a commencé sa carrière en tant que journaliste chez NBC News où il a travaillé entre 1986 et 1995.

Pendant son séjour là-bas, il a travaillé pour Today et NBC Nightly News.

Il a également travaillé comme reporter pour Granada Television de 1991 à 1993.

Earl Spencer a également écrit des critiques de livres pour plusieurs organes de presse et un certain nombre de livres sur le domaine familial Althorp dans le Northamptonshire.

Après la mort de son père en 1992, Earl Spencer est devenu membre de la Chambre des Lords après avoir hérité de sa pairie.

Il a occupé ce poste jusqu’à l’exclusion des pairs héréditaires le 11 novembre 1999.

En 2005, Spencer a été nommé sous-lieutenant du Northamptonshire – la famille Spencer a une longue association avec le comté.

Earl Spencer est également un mécène de l’association caritative pour les sans-abri Northampton Hope Center et un mécène du Northamptonshire County Cricket Club.

Quel était l’éloge funèbre d’Earl Spencer ?

Le 31 août 1997, la nation a eu le cœur brisé après l’annonce de la mort de la princesse Diana après avoir subi des blessures mortelles dans un accident de voiture dans le tunnel routier du Pont de l’Alma à Paris.

Ses funérailles ont eu lieu six jours plus tard à l’abbaye de Westminster et ont été diffusées à la télévision britannique, attirant une audience de 32,1 millions de téléspectateurs.

Avec les yeux du monde sur lui, Earl Spencer a prononcé un tristement célèbre éloge funèbre à sa sœur où il s’en est pris aux médias pour la façon dont ils ont traité la défunte princesse.

Il a également utilisé le discours pour lancer une attaque à peine voilée contre la famille royale pour avoir dépouillé Diana de son statut.

Dans son éloge funèbre, il a déclaré : ””Diana était l’essence même de la compassion, du devoir, du style, de la beauté.

“Partout dans le monde, elle était un symbole d’humanité désintéressée. Partout dans le monde, un porte-drapeau des droits des véritables opprimés, une fille très britannique qui transcendait la nationalité. “Quelqu’un avec une noblesse naturelle qui était sans classe et qui a prouvé l’année dernière qu’elle n’avait besoin d’aucun titre royal pour continuer à générer sa marque particulière de magie.” Il a également promis aux princes William et Harry que leur “famille de sang” les protégerait des problèmes liés à la royauté. La réaction du public lorsqu’il a prononcé le discours a fait de lui un héros temporaire – et il a été nommé comme l’un des plus grands du 20e siècle.

Comment Earl Spencer a-t-il été impliqué dans le scandale Martin Bashir ?

Selon une enquête indépendante, Martin Bashir, disgracié, a utilisé de faux documents et de fausses allégations pour gagner la confiance de la famille de Diana.

Bashir a dit au frère de Diana – à tort – qu’elle était sous surveillance et que ses proches complotaient contre elle, tout cela pour la rendre de plus en plus paranoïaque.

Earl Spencer a également déclaré que le journaliste de la BBC, Bashir, avait utilisé de faux relevés bancaires pour la convaincre de faire l’interview de Panorama en 1995. Il y voit un lien direct avec la mort de sa sœur. Cependant, le Met a déclaré en septembre qu’il n’avait “pas identifié de preuve d’activité constituant une infraction pénale et qu’il ne prendrait donc aucune autre mesure”.

Earl Spencer a déclaré: “L’ironie est que j’ai rencontré Martin Bashir le 31 août 1995 parce qu’exactement deux ans plus tard, elle est décédée, et je trace une ligne entre les deux événements.”

“Il ressort clairement de l’introduction que j’étais assis le 19 septembre 1995, tout le monde allait être rendu indigne de confiance, et je pense que Diana a perdu confiance en des personnes vraiment importantes. “Il s’agit d’une jeune fille d’une trentaine d’années qui a vécu cette période extraordinairement turbulente et difficile aux yeux du public.

“Elle ne savait pas à qui faire confiance et finalement, quand elle est morte deux ans plus tard, elle était sans aucune forme de protection réelle.” Earl Spencer se bat toujours pour obtenir justice pour sa défunte sœur.

Qu’a dit Earl Spencer à propos des funérailles et du lieu de repos de Diana ?

Earl Spencer a affirmé qu’un courtisan royal avait menti en disant que les princes William et Harry voulaient marcher derrière le cercueil de leur mère, dans une interview avec BBC Radio 4.

Il a fustigé le spectacle public “vraiment horrifiant” en disant qu’il lui faisait encore des cauchemars.

Le roi Charles, le prince Harry, Earl Spencer, le prince William et le prince Philip ont marché derrière le cercueil de la princesse Diana Crédit : Reuters

Il a déclaré: “J’étais en liaison avec un courtisan au palais de Buckingham et il l’a mentionné et j’ai dit:” Bien sûr, ils ne vont pas faire ça “. . . il a dit: “Eh bien, c’est décidé”.

“J’ai dit qu’elle ne voudrait pas qu’ils fassent ça, et il y a eu beaucoup de toux embarrassées à l’autre bout du fil et diverses autres conversations.

“Ensuite, on m’a menti et on m’a dit qu’ils voulaient le faire, ce qu’ils n’ont bien sûr pas fait, mais je ne m’en étais pas rendu compte.”

Dans l’interview, le comte a également révélé que des goules avaient tenté de pénétrer par effraction dans la tombe de Diana à quatre reprises, mais que la famille les avait “renvoyées” de leur domaine à Althorp, Northants.

Diana est enterrée sur une île du domaine fermé.

Earl Spencer a expliqué : « À l’origine, nous allions enterrer Diana dans les tombes familiales à proximité, mais cela n’a pas été le cas.

“À la fois parce que ce n’était pas pratique et parce que cela signifierait que le village local serait envahi.”