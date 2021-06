MARK Bezos est le frère du deuxième homme le plus riche du monde, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

Jeff a annoncé que le couple s’aventurerait sur le premier vol spatial habité avec sa société Blue Origin.

Marc Bezos

Qui est le frère de Jeff Bezos, Mark Bezos ?

Mark Bezos est le frère de Jeff Bezos, âgé de 53 ans.

Auparavant, il a été directeur de publicité, après avoir fondé sa propre agence de marketing puis l’a vendue dans les années 2000.

Il est ensuite devenu cadre chez Robin Hood, une organisation caritative de lutte contre la pauvreté à New York.

Mark a été pompier volontaire dans le comté de Westchester, New York, pendant plus d’une décennie.

Mark Bezos et sa femme Crédit : Getty

Il siège également à plusieurs conseils d’administration à but non lucratif, notamment iMentor, la Leary Firefighters Foundation, le Robin Hood Leadership Council et la Scarsdale Schools Education Foundation.

Il dirige maintenant la société HighPost Capital basée à New York, que le tracker d’investisseurs Crunchbase a décrite comme une société de capital-investissement appartenant à la famille Bezos.

Jeff et Mark ont ​​un autre frère, une sœur nommée Christina.

Quelle est la valeur nette de Jeff Bezos ?

Jeff Bezos est estimé à plus de 140 milliards de dollars et est en passe de devenir le premier trillionnaire au monde.

Alors que l’avenir financier semble sombre pour beaucoup pendant la crise des coronavirus, il n’a jamais été aussi beau pour Bezos qui est devenu encore plus riche pendant la pandémie.

Amazon vaut maintenant 1,1 billion de dollars et ses actions ont atteint un niveau record en avril 2020.

Cela a aidé Bezos à voir sa fortune augmenter de 6,4 milliards de dollars supplémentaires.

Mark et Jeff Bezos s’embrassent sur scène Crédit : Amy Harris/Invision/AP

En utilisant les données des cinq dernières années de la liste Forbes Rich, Comparisun a déterminé que le taux de croissance annuel de Bezos ferait de lui un milliardaire en 2026 – lorsqu’il aura 62 ans.

Le fondateur d’Amazon, qui détient environ 16% des actions de l’entreprise, a été présenté pour la première fois dans la liste Forbes Rich en 1998.

Il possède également un nombre impressionnant de biens, dont un ranch avec une station spatiale.

Jeff et Mark Bezos vont-ils dans l’espace ?

Jeff Bezos a annoncé qu’il se lancerait dans l’espace le mois prochain avec son frère.

C’est le premier vol spatial habité orchestré par sa société Blue Origin.

Bezos a révélé dans un post Instagram : « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace.

« Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère.

« La plus grande aventure avec mon meilleur ami. »

Actuellement le deuxième homme le plus riche du monde, Bezos a posté une vidéo sur son Instagram qui le montrait avec son frère discutant du vol.

Bezos vend également aux enchères un siège à un membre du public afin qu’il puisse participer au vol inaugural.

L’argent récolté sera remis à une œuvre caritative et le chiffre s’élève actuellement à un peu moins de 3 millions de dollars.

Le riche gagnant de l’enchère en ligne obtiendra une place sur le combo fusée et capsule New Shepard de Blue Origin.

Il est conçu pour transporter de manière autonome six passagers à plus de 100 km au-dessus de la Terre.

C’est assez haut pour vivre quelques minutes d’apesanteur et voir la courbure de la planète avant que la capsule pressurisée ne revienne sur terre sous des parachutes.

La capsule comporte six fenêtres d’observation, selon Blue Origin, près de trois fois plus grandes que celles d’un Boeing 747 et la plus grande jamais utilisée dans l’espace.