Qui est le frère de Gina Coladangelo ?

La conseillère du ministère de la Santé MILLIONAIRE, Gina Coladangelo, a été surprise en train de partager un baiser passionné avec Matt Hancock.

L’affaire a été révélée par The Sun – mais qui est son frère Roberto Coladangelo ?

Roberto est le frère de Gina Coladangelo

Qui est Roberto Coladangelo ?

Robert Coladangelo est le frère de Gina Coladangelo.

L’affaire secrète de l’entrepreneur millionnaire avec Matt Hancock a été révélée le 25 juin 2021.

Son frère Robert, 42 ans, est directeur exécutif de Partnering Health Limited (PHL Group), une entreprise qui aide à gérer le NHS 111, la ligne non urgente.

Selon son profil LinkedIn, M. Coladangelo occupe le poste de directeur exécutif de la stratégie et de l’innovation depuis octobre 2019.

La société se décrit sur son site Web comme « une entreprise de soins de santé indépendante fournissant des services et des solutions de qualité au NHS et aux partenaires de soins de santé privés ».

Un porte-parole de PHL a déclaré : « PHL fonctionne depuis plus de 11 ans et a toujours obtenu des contrats grâce aux processus d’appel d’offres et d’approvisionnement mis en place par les groupes de mise en service clinique (CCG) locaux.

« A aucun moment, aucun contrat n’a été attribué en dehors de ces processus rigoureux et aucun contrat n’a jamais été attribué par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. »

Il est directeur exécutif de Partnering Health Limited

Où d’autre a-t-il travaillé ?

Son profil LinkedIn indique qu’il est également le fondateur de Youla, une entreprise de soins aux personnes âgées qu’il a fondée en novembre 2017.

Auparavant, il a travaillé en tant que responsable marketing dans les industries du sport et des jeux.

Qu’a dit Matt Hancock au sujet des allégations ?

Après la révélation des images de vidéosurveillance, M. Hancock s’est excusé pour ses actions et a admis qu’il « avait enfreint les règles de distanciation sociale ».

Cependant, le secrétaire à la Santé, 42 ans, a refusé de démissionner et a plutôt déclaré qu’il « avait laissé tomber les gens et qu’il était vraiment désolé ».

Il a déclaré: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Matt Hancock s’est excusé pour ses actes

Malgré les appels à son limogeage, Boris Johnson a accepté ses excuses et « considére l’affaire close », a déclaré Downing Street.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: « Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il acceptait d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale.

« De toute évidence, il s’est excusé pour cela. Le Premier ministre a accepté les excuses du secrétaire à la Santé et considère que l’affaire est close. »