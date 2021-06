ONLYFANS est un service de contenu pour adultes par abonnement basé à Londres et fondé en 2016.

Qui est le fondateur d’OnlyFans, Timothy Stokely ?

Timothy Stokely, 38 ans, est le fondateur de la plate-forme de services en ligne pour adultes en plein essor.

L’homme de 38 ans est le plus jeune fils d’un banquier et est né à Harlow, Essex.

Stokely est diplômé de l’Université Anglia Ruskin.

Il a été surnommé par le Sunday Times comme « le roi du porno fait maison ».

OnlyFans est un réseau social pour adultes où les créateurs de contenu partagent des images et des vidéos pornos moyennant un abonnement mensuel.

Les fans paient entre 5 $ et 55 $ par mois pour les photos de leurs créateurs préférés – OnlyFans prenant une part de 20% du gâteau.

Il y a près de 660 000 créateurs dans le monde – avec 50 millions d’utilisateurs.

« Que vous mettiez en ligne des tutoriels, des conseils, des séquences en coulisses ou simplement des selfies sans fin, beaucoup de vos abonnés seraient prêts à payer pour eux », déclare OnlyFans.

M. Stokely a construit OnlyFans après avoir précédemment créé un site BDSM et fétiche GlamWorship.com en 2011.

Quelle est la valeur nette de Timothy Stokely ?

Stokely a une valeur nette estimée à 120 millions de dollars.

La plate-forme a payé à ses créateurs plus de 956 millions de livres sterling, ce qui signifie que M. Stokely a vu l’entreprise générer plus de 1,2 milliard de livres sterling de revenus.

Pendant le verrouillage, l’entreprise a connu un énorme coup de pouce, avec un chiffre d’affaires annuel prévu de 720 millions de livres sterling.

Le PDG millionnaire partage souvent des clichés de son style de vie somptueux sur Instagram avec des photos montrant de nombreux articles de luxe, notamment des yachts et des voitures personnalisées.

Il y a aussi des images le montrant en train de faire la fête dans les bars, clubs et restaurants les plus exclusifs de New York et de Londres.

L’entrepreneur vit dans un vaste manoir de six chambres à coucher de 3,4 millions de dollars à Stortford, Herts.

Les agents immobiliers la décrivent comme une « maison magnifique et moderne, finie selon des spécifications très élevées ».

Le manoir glamour de six lits dispose de huit salles de bains, d’une salle de sport, d’un sauna, d’un home cinéma et d’un bar en marbre.

Une salle de jeux est éclairée par des sculptures d’art moderne fluorescentes et équipée d’un billard violet et d’un bar bien approvisionné.

La vaste allée abrite quant à elle plusieurs voitures personnalisées.

Cela comprend une Audi R8 noire mate de 120 000 £ ainsi qu’un Range Rover amélioré qui ont été modifiés par une entreprise privilégiée par les footballeurs de Premier League.