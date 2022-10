Qui est le fondateur de Pimlico Plumbers, Charlie Mullins ? – Le soleil

CHARLIE Mullins est un millionnaire autodidacte qui a fondé Pimlico Plumbers, qu’il a créé à l’âge de 27 ans en 1979.

Mais bien qu’il vive maintenant dans un penthouse au centre de Londres, Mullins a passé les 11 premières années de sa vie à vivre avec ses parents et ses trois frères dans des chambres louées à Camden.

Charlie Mullins, père de quatre enfants, a grandi dans un lotissement à Camden avant de quitter l’école à 15 ans pour devenir apprenti plombier. Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Charlie Mullins ?

Avec son barnet blond façon Rod Stewart, Charlie Mullins est immédiatement reconnaissable.

Il est né en octobre 1952 à Londres et a grandi dans un appartement HLM avec son père ouvrier et sa mère femme de ménage.

Inspiré par la révolution industrielle de Margaret Thatcher et le mantra du self-made man, Mullins a démarré son entreprise dans un sous-sol et possède désormais un empire desservant toute la capitale.

L’homme d’affaires charismatique dit qu’il rêvait de devenir plombier dès l’âge de neuf ans et qu’il a quitté l’école pour gagner “deux bob par jour” en travaillant avec un plombier local à Camden, à Londres.

Mullins dit qu’il a été inspiré parce que le commerçant était très respecté, avait un bon style de vie et de l’argent.

Le millionnaire autodidacte a quitté l’école à 15 ans sans qualification et est devenu apprenti, créant Pimlico Plumbers en 1979 dans le sous-sol d’un agent immobilier.

Le père de quatre enfants vit maintenant dans un penthouse du centre de Londres d’une valeur de 5 millions de livres sterling et conduit une Bentley de 300 000 £.

Il a été marié à la mère de ses quatre enfants, Lynda, pendant 41 ans.

Sa deuxième épouse était Julie Anne Morris, mais ils ont divorcé après quatre ans en 2020.

Il a reçu un OBE dans la liste des honneurs du Nouvel An 2015 pour les services de plomberie.

Quelle est la valeur nette de Charlie Mullins ?

Le fondateur de Pimlico Plumbers, Mullins, a une valeur nette estimée à 70 millions de livres sterling.

Il a été le premier « plombier millionnaire » de Grande-Bretagne.

Pimlico Plumbers a été créé dans le sous-sol d’un agent immobilier londonien en 1979 et est aujourd’hui la plus grande entreprise de plomberie indépendante de Londres.

En septembre 2021, il a vendu une participation de 90% de Pimlico Plumbers au groupe américain de services à domicile Neighborly dans le cadre d’un accord d’une valeur comprise entre 125 et 145 millions de livres sterling.

Son fils, Scott Mullins, reste directeur général avec une participation de 10 %.

Qui est le partenaire de Charlie, RaRa ?

Deux fois divorcé, Mullins a rencontré sa compagne, RaRa, de son vrai nom Rachel Leavesley, à Marbella.

RaRa est un auteur-compositeur-interprète fiancé à Mullins depuis mai 2022.

Le couple apparaît tous les deux dans la nouvelle émission de BBC One Incassable, qui voit des couples de célébrités mettre leurs relations à l’épreuve ultime.

Avant les débuts de la série, le couple a révélé que les défis mentaux étaient les plus difficiles, ajoutant: “Se préparer à faire un saut à l’élastique ensemble était l’une des choses les plus difficiles que nous ayons jamais faites.”

À quelles émissions de télévision Charlie Mullins a-t-il participé?

En 2009, Mullins est apparu sur The Secret Millionaire de Channel 4, où il a passé une semaine à Warrington, Cheshire, travaillant avec des organisations caritatives en tant qu’homme à tout faire sous couverture.

Il a également été interviewé dans des émissions telles que Daily Politics, Panorama et BBC News, et présenté sur How’d You Get So Rich avec Katherine Ryan sur Channel 4.

Mullins est également un mécène de The Prince’s Trust et est un sponsor et un collecteur de fonds de The Rhys Daniels Trust et d’organisations caritatives qui ont figuré dans Secret Millionaire et divers autres.