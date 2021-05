Qui est le finaliste de The Voice, Victor Solomon?

Faites connaissance avec l’un des finalistes de la saison 20 de The Voice, Victor Solomon.

Solomon est l’un des cinq finalistes à avoir atteint la finale de la saison 20 de NBC. La voix.

Getty

Solomon est l’un des cinq finalistes à avoir atteint la finale de la saison 20 de The Voice de NBC[/caption]

Qui est Victor Solomon?

Solomon est un étudiant de 22 ans de Greensboro, en Caroline du Nord, qui vit actuellement à Peoria, Illinois.

Selon sa bio sur NBC.com, Salomon et ses trois frères et sœurs ont été élevés par une mère célibataire.

«Il se souvient des moments où ils étaient privés d’électricité et d’eau, mais ils formaient une famille soudée et ont toujours traversé les moments difficiles ensemble», lit-on.

Il a commencé à chanter à l’âge de six ans à l’église et a même remporté son spectacle de talent de huitième année en chantant un John legend chanson.

Getty

Solomon est un étudiant de 22 ans de Greensboro, Caroline du Nord et vit actuellement à Peoria, Illinois.[/caption]

Où va Victor Solomon à l’école?

Solomon fréquente actuellement la North Carolina A&T State University, la plus grande université historiquement noire du pays.

Après avoir participé à un concours annuel à l’université, Solomon a été couronné Mister A&T ainsi que Mister Talent et Mister Oratory.

Il a joué lors de la cérémonie virtuelle de remise des diplômes 2020 de l’école, en chantant And I Will Rise Up.

La vidéo de cette performance compte actuellement plus de 100 000 vues.

Il siège au conseil d’administration de l’Association gouvernementale des étudiants et est également membre du Fellowship Gospel Choir de NC A&T.

Getty Images – Getty

Pour sa première audition, Solomon a chanté la chanson Glory de John Legend et Common[/caption]

Qui est l’entraîneur de Victor Solomon sur The Voice?

Pour sa première audition, Solomon a chanté la chanson Glory de John Legend et Common.

Chaque juge a tourné sa chaise sauf Kelly Clarkson.

Legend a même sorti son propre microphone pour faire un duo avec Salomon lors de son audition.

Solomon a fini par choisir Legend comme entraîneur.





Au cours de la nuit, l’une des deux parties de la finale, Legend a déclaré que la performance de Soloman de Beyoncé La liberté était «la meilleure performance [he has] été témoin sur cette scène.

À propos de son parcours dans l’émission avant la finale, Solomon s’est entretenu avec des journalistes en disant: «Pour qu’ils me voient dans cette émission et suivent mes rêves, c’est vraiment juste un témoignage qu’ils peuvent le faire aussi. Quels que soient vos rêves ou vos aspirations, vous pouvez y arriver. Si vous gardez d’abord Dieu, tout tombera en ligne. »

La finale de The Voice sera diffusée le 25 mai 2020.