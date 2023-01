Qui est le fils d’El Chapo, Ovidio Guzman Lopez ? – Le soleil

OVIDIO Guzman Lopez est le fils du célèbre baron de la drogue mexicain Joaquin “El Chapo” Guzman.

Après avoir prétendument aidé à diriger le tristement célèbre cartel de Sinaloa depuis l’extradition de son père vers les États-Unis en 2017, l’homme de 32 ans a été arrêté par les forces de sécurité mexicaines le 5 janvier 2023.

Qui est le fils d’El Chapo, Ovidio Guzman Lopez ?

Ovidio Guzman Lopez, 32 ans, est le fils du tristement célèbre seigneur de la drogue Joaquín “El Chapo” Guzman.

L’homme de 32 ans est l’un des quatre enfants du deuxième mariage de son père.

On pense qu’il est impliqué dans le puissant cartel de Sinaloa.

Ovidio et son frère aîné Ivan auraient pris le contrôle du gang de la drogue après la capture et l’extradition de leur père vers les États-Unis en 2017.

Le cartel de Sinaloa, également connu sous le nom d’organisation Guzman-Loera, est une organisation internationale de trafic de drogue basée au Mexique, responsable de l’importation et de la distribution de plus d’un million de kilogrammes de cocaïne, de marijuana, de méthamphétamine et d’héroïne aux États-Unis, selon le bureau américain. des Affaires Publiques.

Quand Ovidio Guzman Lopez a-t-il été arrêté ?

Le jeudi 5 janvier 2023, Ovidio a été capturé par les forces de sécurité mexicaines avant une visite du président américain Joe Biden la semaine suivante.

L’arrestation est intervenue au cours d’une nuit de violence qui a paralysé jeudi la ville sinaloienne de Culiacan, ont indiqué des responsables de la ville.

Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.

Il n’est pas clair si Ovidio sera extradé vers les États-Unis comme son père, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité au Supermax du Colorado – la prison fédérale américaine la plus sécurisée.

Ovidio a été brièvement capturé en 2019 avant que les forces de sécurité ne soient contraintes de le libérer après que le cartel a lancé une guerre totale en réponse, dans les rues de Culiacan.

Ovidio a également été accusé par le département d’État américain – avec son frère – de superviser actuellement quelque 11 laboratoires de méthamphétamine dans l’État de Sinaloa, produisant jusqu’à 2 200 kg de drogue par mois.

Les autorités pensent qu’il est également derrière les meurtres d’informateurs, d’un trafiquant de drogue rival et d’un chanteur mexicain populaire qui a refusé de chanter à son mariage.

Le secrétaire mexicain à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a confirmé qu’Ovidio avait déjà été transporté secrètement à Mexico pour éviter une répétition de ce qui s’est passé en 2019.

Cependant, la violence dans les rues du Mexique a de nouveau éclaté entre l’armée et le cartel en raison de sa capture.

Des hommes armés du cartel de la drogue ont envahi l’aéroport international de Culiacan dans la province mexicaine occidentale de Sinaloa et ont ouvert le feu sur des avions de l’armée pour venger l’arrestation.

Des parties de la ville de Culiacan, un bastion du cartel de Sinaloa, ont été saisies par des membres du cartel, qui ont détourné des habitants et incendié des véhicules.

Le gouvernement mexicain a frénétiquement déchaîné des chars et des équipes lourdement armées dans le but de contrôler les scènes de violence.

Les autorités ont exhorté les gens à rester à l’intérieur et ont déclaré que les écoles et les bureaux administratifs étaient fermés en raison de la violence.

Des barrages de rue ont également été érigés.

Qui est El Chapo ?

Joaquin Archivaldo Guzman Loera, né le 4 avril 1957, était connu sous plusieurs surnoms, mais le plus célèbre était “El Chapo” qui signifie “shorty” en anglais.

Il dirigeait le cartel de Sinaloa, une organisation criminelle nommée d’après la côte mexicaine du Pacifique.

El Chapo est devenu le plus grand baron de la drogue du pays en 2003 après l’arrestation de son rival Osiel Cardenas du Gulf Cartel et plus tard l’un des hommes les plus recherchés du Mexique.

Il était considéré comme le “trafiquant de drogue le plus puissant du monde” par le département américain du Trésor.

Guzman était considéré comme un “principal dirigeant” de l’organisation.

Il a également gagné le surnom “El Rapido” pour la rapidité avec laquelle il a transporté de la drogue du Mexique vers l’Amérique pour les cartels colombiens.

Les procureurs affirment qu’il a gagné 12,67 milliards de dollars via le syndicat de la drogue et qu’en février 2012, sa valeur nette était estimée à plus de 16 milliards de dollars.

El Chapo a été reconnu coupable de trafic massif de cocaïne, d’héroïne et de marijuana alors qu’il dirigeait le cartel de Sinaloa devant un tribunal américain.

Le juge de district américain Brian Cogan a ordonné à Guzman de renoncer à 12,6 milliards de dollars après sa condamnation.

Il a également déclaré que Guzman méritait la peine la plus sévère possible car toutes les qualités potentiellement rédemptrices étaient éclipsées par “un mal écrasant”.

Il a été transféré dans une prison supermax à sécurité super maximale à Florence, dans le Colorado.

Après s’être évadé de prison à deux reprises, il passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux.

El Chapo est marié à Emma Coronel Aispuro – elle aussi a été emprisonnée en 2021, pour trafic de drogue et blanchiment d’argent pour le cartel de Sinaloa de son mari.