Qui est le fiancé de Danielle Colby, Jeremy Scheuch ?

La star américaine des Pickers, Danielle Colby, a une troisième chance en amour avec son fiancé Jeremy Scheuch.

Avant de rencontrer Jeremy, cependant, Danielle a discrètement divorcé de son ex-mari.

Instagram

Avant de rencontrer Jeremy, cependant, Danielle a discrètement divorcé de son ex-mari[/caption]

Quand Danielle Colby a-t-elle divorcé ?

Dans les archives judiciaires de l’Illinois obtenues exclusivement par The Sun, Danielle a discrètement demandé le divorce d’avec son second mari, Alexandre De Meyer, le 5 juin 2015.

En novembre 2015, Alexandre a demandé une pension alimentaire temporaire, également appelée pension alimentaire pour époux.

Il a également déposé une demande d’honoraires d’avocat.

Le divorce a été prononcé le 30 décembre 2015.

Le Cueilleurs américains La star partage un fils et une fille, Miles et Memphis, avec son premier mari, Chad Cushman.

Elle a demandé le divorce le 4 janvier 2012 dans l’Iowa, selon les archives en ligne.

Le divorce a été prononcé le 27 avril 2012.

Ils partagent la garde partagée de leurs deux enfants avec Danielle qui reçoit la garde physique principale.

Comme The Sun l’a rapporté en exclusivité, Danielle a acheté une maison à Érié, dans l’Illinois, en août 2018 pour 295 000 $.

Mais la maman de deux enfants est actuellement basée à Porto Rico.

Selon History Channel, elle aide à la reconstruction de l’île tout en consacrant son temps aux orphelinats et aux refuges pour animaux.

Qui est Jérémy Scheuch ?

Jeremy Scheuch est un graphiste français.

Sa biographie sur son site Internet se lit « Artiste semi-retraité vivant à Porto Rico via Chicago et Kansas City. »

Son Instagram regorge de photos tropicales ainsi que ses chiens, Muriel et Azrael.

Il semble défendre régulièrement le refuge pour animaux Barks of Hope, dont il a adopté ses deux chiots.

Il partage également des photos de Danielle et de lui en train de se détendre sur la plage ou de dîner au restaurant.

Quand Danielle Colby et Jeremy Scheuch se sont-ils fiancés ?

Danielle et Jeremy sont ensemble depuis plus de six ans.

Les deux se sont rencontrés en 2011 lorsqu’il a créé un logo pour sa boutique « 4 Miles 2 Memphis ».

Elle a posté leurs fiançailles en décembre 2020 : « J’ai fait un truc ! Après presque 6 longues années, j’ai finalement fait de mon roi un honnête homme @jscheuch n’hésitez pas à vous rendre chez Patreon et à regarder la vidéo de la proposition par vous-même, je lui ai en fait proposé le jour de mon anniversaire pendant que nous filmions mon émission burlesque d’anniversaire !





« J’ai mis un joli petit clip sur Patreon pour que tout le monde puisse le voir gratuitement. Venez fêter avec nous notre ridicule stupide outrancier exagéré d’amour n’hésitez pas à laisser un joli petit message de soutien ou si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre sur mon Patreon. Vive l’amour f ** k tout le reste.

Jeremy a également publié sur Instagram à propos de l’occasion, écrivant «Des nouvelles personnelles… Danielle m’a proposé dimanche soir et j’ai dit oui, donc je serai bientôt officiellement sa propriété légale. Elle est vraiment ma meilleure amie et une vraie partenaire et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle.

« Je ne sais pas si l’un de nous avait vraiment prévu de se remarier, mais après la folie de 2020, nous avons tous les deux réalisé à quel point nous étions chanceux et savions que c’était le mieux pour nous. Je ne pourrais pas être plus heureux.