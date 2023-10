Qui est le fiancé de Christina Aguilera ? Tout sur Matthew Rutler – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Christina Aguilera est une popstar, connue pour ses nombreux succès comme « Beautiful » et « Fighter ».

Elle est fiancée à Matthew Rutler depuis 2014.

Matthew a été aperçu en train de se rendre au « Jimmy Kimmel Live » avec sa fiancée.

Christina Aguilera a eu jusqu’à présent l’une des voix pop déterminantes du siècle. Elle a fait ses débuts en tant que Mouseketeer sur Le tout nouveau club Mickey Mouse avec d’autres grandes stars, qui sont également devenues des sensations pop. Tout au long de sa carrière, elle a eu d’innombrables succès dans un large éventail de styles et a remporté cinq Grammy Awards.

Depuis plus d’une décennie, Christina a son fiancé Matthieu Rutler à côté d’elle. Les deux hommes sont fiancés depuis près d’une décennie et il est clair qu’ils sont très heureux. Matthew est un peu plus privé que son partenaire de longue date, et on les voit rarement ensemble, mais on l’a vu l’accompagner à un enregistrement de Jimmy Kimmel en direct! le 16 octobre 2023. Dans son interview dans l’émission, Xtina a parlé un peu de leur relation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Matthieu ici !

Comment Christina a-t-elle rencontré Matthew ?

Avant de rencontrer Matthew, Christina était mariée à Jordan Bratman. Le couple était marié depuis 2005, mais il a été révélé qu’ils s’étaient séparés en 2010 et elle a demandé le divorce la même année. Le divorce a été finalisé en 2011. Christina a rencontré Matthew alors qu’elle travaillait sur son film de 2010. Burlesque. Matthew était assistant de production sur le film, et ils se sont bien entendus ! Le reste appartient à l’histoire, comme on dit !

Il travaille à MasterClass

Matthew effectue l’essentiel de son travail en coulisses. Il est investisseur et vice-président exécutif de la société de vidéo éducative MasterClass depuis 2014, selon son LinkedIn. Il a étudié l’administration des affaires à l’Université Roger Williams, mais il s’est également spécialisé en musique !

Il était assistant de production pour des films

Avant de commencer MasterClass, Matthew était très occupé dans l’industrie cinématographique, ce qui rendait sa rencontre avec Christina sur un plateau de tournage très appropriée. Il a travaillé sur des films comme La proposition, la ville, le réseau social, et Allez-y.

Ils sont fiancés depuis près d’une décennie

Après quatre ans de relation, le couple s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin en 2014. Elle a révélé que Matthew avait posé la question dans un tweeter, les montrant se tenant la main avec sa bague en plein écran. «Il a demandé et j’ai dit…», a-t-elle écrit.

Puisqu’ils sont fiancés depuis 2014, force est de constater qu’ils ne sont pas vraiment pressés de se marier. En fait, une source a déclaré Nous chaque semaine en 2022, ils étaient très heureux d’attendre la fin. « Il n’y a aucun projet de mariage pour le moment. [Christina] et Matt sont heureux tels qu’ils sont », ont-ils déclaré. « Ils font partie de ces couples qui n’ont pas besoin de document pour prouver leur amour l’un pour l’autre. »

Ils ont une fille

Même s’ils ne sont pas mariés, ils ont une fille. Pluie d’été, 9. Matthew et Christina sont clairement des parents fiers. Lorsque Summer a fêté son anniversaire en août 2023, Christina a invité sa fille sur scène et Matthew a posté une jolie vidéo d’eux deux regardant un coucher de soleil. « Joyeux 9e anniversaire à notre petit rayon de soleil », a-t-il écrit sur Instagram.

Ils adorent se faire des farces

Christina a révélé qu’elle et Matthew avaient un penchant pour les farces dans une interview d’octobre 2023 avec Jimmy Kimmel. « Moi et mon fiancé, nous faisons littéralement tout notre possible pour nous faire des farces chaque année », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite montré une photo d’un homme habillé comme Michael Myers de Halloween dans son placard. Cependant, elle a admis qu’il n’avait pas eu peur et qu’elle devra donc peut-être faire plus d’efforts l’année prochaine.