Ariana Grande est engagé! La chanteuse de 27 ans a annoncé sur Instagram le dimanche 20 décembre qu’elle était sur le point d’épouser son petit ami Dalton Gomez.

Les deux premières ont déclenché des rumeurs d’amour en février lorsqu’elles ont été vues en train de s’embrasser dans un restaurant de la grande région de Los Angeles. Grande et Gomez, 25 ans, ont officiellement rendu publique leur relation en mai, lorsqu’ils ont dansé lentement à Grande et Justin BieberClip vidéo de « Stuck With U ». Elle a depuis partagé plusieurs photos des deux ensemble sur son Instagram.

Grande et Gomez se sont socialement distancés et se sont rapprochés au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Elle a appris à le connaître rapidement grâce à la mise en quarantaine », a déclaré une source à E! Nouvelles en mars. « Ils ont passé beaucoup de temps en tête-à-tête à la maison. »

Un témoin oculaire a déclaré: « Elle est une grande casanière telle qu’elle est, donc rester chez elle n’est pas un problème pour elle. Ariana va parfois faire un tour en voiture puis rentre chez elle. »