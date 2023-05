Qui est le duc d’Édimbourg Prince Edward ?

Le PRINCE Edward est l’un des frères du roi Charles.

Il a reçu le titre de duc d’Édimbourg en mars 2023, le premier depuis son père, le prince Phillip. C’est ce que nous savons de lui.

Le prince Edward, duc d’Édimbourg est le plus jeune enfant de la reine Crédit : Getty

Qui est le prince Edward, duc d’Édimbourg ?

Le prince Edward est le dernier né de la reine et du prince Phillip, né le 10 mars 1964

Il est le frère cadet du roi Charles, de la princesse Anne et du prince Andrew.

Le duc est né au palais de Buckingham et a étudié à la Heatherdown School et à Gordonstoun avant de passer du temps en Nouvelle-Zélande pendant son année sabbatique.

Il a ensuite fréquenté l’Université de Cambridge, où il a obtenu en 1989 un baccalauréat ès arts en histoire.

Le prince Edward était dans les Royal Marines avant de travailler dans le théâtre et la télévision et de former plus tard sa propre compagnie, Ardent Productions.

Depuis 2002, il a assumé des fonctions à temps plein en tant que membre actif de la famille royale et détient des parrainages au sein de plus de 70 organisations caritatives et organisations.

Il s’est marié avec Sophie Rhys-Jones en 1999 et a reçu le titre de comte de Wessex avant le mariage.

Le prince Edward a hérité du titre de duc d’Édimbourg de son défunt père, le prince Phillip, le 10 mars 2023, jour de son 59e anniversaire.

Qui est Sophie, l’épouse du prince Edward ?

La duchesse d’Édimbourg est née Sophie Helen Rhys-Jones le 20 janvier 1965 à Oxford des parents Christopher Bournes Rhys-Jones et Mary.

Elle a grandi à Brenchley, dans le Kent, dans une ferme de quatre lits du XVIIe siècle et a commencé ses études à la Dulwich Preparatory School, avant de passer au Kent College, à Pembury.

Pendant son séjour au Kent College, elle se lie d’amitié avec Sarah Sienesi, avec qui elle partage un appartement à Fulham et qui devient plus tard sa dame d’honneur.

Sophie a ensuite suivi une formation de secrétaire au West Kent College de Tonbridge.

Elle a ensuite commencé une carrière en relations publiques, travaillant pour diverses entreprises, dont Capital Radio ainsi que les sociétés de relations publiques The Quentin Bell Organization et MacLaurin Communications & Media.

En 1996, elle a lancé son agence de relations publiques, RJH Public Relations, qu’elle a dirigée avec son associé, Murray Harkin, pendant cinq ans.

Sophie a rencontré le prince Edward pour la première fois alors qu’elle travaillait à Capital Radio pour le en 1987.

À l’époque, Edward sortait déjà avec son amie.

Cependant, ils se sont rencontrés à nouveau lors d’un événement caritatif en 1993 et ​​ont commencé une relation peu de temps après, et leurs fiançailles ont été annoncées le 6 janvier 1999.

Le prince Edward a proposé à Sophie un diamant ovale de deux carats flanqué de deux pierres précieuses en forme de cœur serties dans de l’or blanc 18 carats, et a été fabriqué par le joaillier royal Garrard & Co.

Il vaut environ 105 000 £.

Le prince Edward et Sophie se sont mariés le 19 juin 1999 à la chapelle St George du château de Windsor, au même endroit où le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés.

Combien d’enfants le prince Edward a-t-il ?

Le duc et la duchesse ont deux enfants, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

Louise et James ne détiennent pas le titre de princesse et de prince et ne sont pas appelés HRH.

Dame Louise Windsor

Lady Louise Windsor est l’aînée des enfants de Sophie Rhys-Jones et du prince Edward Crédit : Getty

Lady Louise est née prématurément à l’hôpital Frimley Park de Surrey et a été accouchée par césarienne d’urgence.

Elle a auparavant fréquenté l’école de Windsor avant de déménager dans une école d’Ascot près de la maison de ses parents, Bagshot Park.

Louise est actuellement 15e sur le trône, derrière son jeune frère James, car ils sont tous deux nés avant la loi de 2013 sur la succession à la Couronne, qui a officiellement mis fin à la règle séculaire selon laquelle la progéniture mâle a préséance sur les femelles.

Le jeune royal serait devenu le favori de la reine après un long séjour dans la retraite écossaise du monarque, Balmoral, au cours de l’été 2019.

En 2011, âgée de sept ans, Louise était demoiselle d’honneur au mariage du prince William et de Kate.

Elle va à l’Université St Andrews, l’école où son cousin le prince William a rencontré Kate à l’automne.

James, vicomte Severn

James, le vicomte Severn est le plus jeune enfant de Sophie Rhys-Jones et du prince Edward Crédit : Getty

James, vicomte Severn est le plus jeune petit-enfant de la reine.

Il est maintenant 14e successeur au trône et assumera probablement d’autres responsabilités dans les années à venir.

James est né par césarienne à l’hôpital Frimley Park de Surrey. le 17 décembre 2007.

La BBC a rapporté à l’époque que son père décrivait son fils nouveau-né comme « très mignon et très câlin ».

James a été baptisé en 2008 dans la chapelle privée du château de Windsor et ses parrains et marraines sont Alastair Bruce de Crionaich, Duncan Bullivant, Thomas Hill, Denise Poulton et Jeanye Irwin.

Il est allé à Eagle House School, une école préparatoire près de Sandhurst dans le Berkshire.

La famille Wessex aurait été proche de feu la reine et de son défunt mari Philip.