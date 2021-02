COLORFUL Dragon apporte le feu à The Masked Singer UK – mais qui est derrière le costume?

L’émission à succès ITV a une fois de plus incité la nation à deviner qui pourrait se cacher derrière le masque farfelu.

🎤Suivez le blog The Masked Singer pour tous les derniers indices et mises à jour

Qui est le dragon sur The Masked Singer?

La description du Dragon donnée par ITV se lit comme suit: « Est-ce qu’une mignonne mais, quand ils ouvrent la bouche pour chanter, peuvent-ils apporter le feu? »

Et dans le VT d’ouverture de Dragon, ils ont dit qu’ils «voulaient juste être aimés», alors la créature au ventre arc-en-ciel a laissé les fans penser que la célébrité pouvait être membre ou supporter de la communauté LGBTQ +.

Se décrivant également comme « mignon mais ayant parfois un tempérament fougueux », le Dragon a été montré en train de renverser une maison de poupées, avant de trouver des liasses d’argent et de marcher près d’un château.

Dragon a dit qu’ils avaient « deux pieds gauches » et qu’ils voulaient « se conduire » mieux, bien qu’ils aient également mentionné qu’ils « n’étaient généralement pas considérés comme un grand personnage ».

Il y a eu une variété de suppositions de la part des juges, comme Rita Ora l’a deviné l’acteur américain Jesse Taylor Ferguson, Mo Gilligan pensait qu’il pourrait s’agir de l’ancien footballeur Dion Dublin et Davina McCall a deviné Sandi Toksvig.

Jonathan Ross a même jeté le présentateur de télévision Kevin McCloud sur le ring.

Depuis la première semaine, le Dragon a laissé tomber des indices tels que rencontrer un petit ami sur scène et révéler « j’aime gazer ».

Ils ont également laissé tomber un indice en disant «nourriture glorieuse» et qu’ils avaient un appétit «vorace».

Dragon a également fait allusion à son identité en chantant All By Myself d’Eric Carmen.

Depuis lors, les juges ont supposé que Miranda Hart, Julian Clary, Carol Vorderman, Whoopi Goldberg, Jenny Ryan, Oprah Winfrey, Donna Air et Melanie Sykes étaient des candidats potentiels.

Quelles sont les dernières théories des fans?

De nombreux fans de Masked Singer sont convaincus que l’ancienne animatrice de Bake Off Sue Perkins est derrière The Dragon.

Avec des références à The Rainbow List, des indices liés à son émission Supersizers Eat et une voix chantée identique à la sienne, ils sont convaincus qu’elle est la créature mystique.

Un spectateur a déclaré sur Twitter: « Sans aucun doute, Dragon est Sue Perkins. Dans Supersizers, elle a mangé les langues et les mamelles de canards.

« Cela explique la référence à son gros ventre. Elle est sur la liste arc-en-ciel de The Independent. Bake Off timer. Celeb Big Brother (maison avec de l’argent). QI etc. »

Un autre fan a posté: « Le panel sur The Masked Singer est lent. Dragon est clairement Sue Perkins … connue depuis des semaines! »

Un troisième a déclaré: « Elle est une grande fan de Game of Thrones. Un membre de la liste arc-en-ciel.

«Utilisé pour manger des trucs bizarres sur ses programmes supersize avec Giles, elle ne peut pas refuser un défi, etc. Il y a des tas. C’est 100% elle.

Mis à part Sue, un autre nom qui revient couramment est la drag queen australienne Courtney Act.

Beaucoup pensaient que l’indice était littéralement dans le nom de Dragon, ce qui les faisait se pencher vers Courtney.

Et un autre indice était qu’ils ont une fois subi un incident embarrassant avec une chaussure.

Cette allusion à l’époque où l’Australienne a foulé sa robe tout en portant la célèbre marque de chaussures Louboutin et a flashé le public alors qu’ils entraient dans la maison Big Brother en 2018.

Les prédictions des fans incluent également le membre du groupe Steps Ian « H » Watkins.

L’un d’eux a tweeté: « Front arc-en-ciel, liens LBGT et liens gallois avec le dragon et le château … C’est sûr de H des étapes. »

D’autres suppositions incluaient Michelle Visage, Aled Jones et Rosie O’Donnell.

Mais certains téléspectateurs pensent que la chanteuse est la comédienne Susan Calman après avoir été forcée de répondre à des rumeurs lors d’une interview avec Lorraine Kelly.

Comment puis-je regarder The Masked Singer et quand est-ce le prochain à la télévision?

La demi-finale Masked Singer débutera sur ITV ce soir, le 6 février, à 19h.

Le programme dure 90 minutes.

Cette série a été lancée le lendemain de Noël 2020 et a vu les téléspectateurs et les juges essayer de deviner les visages célèbres derrière les 12 costumes colorés.

Au fil des semaines, les candidats ont été réduits à seulement cinq.

Ceux qui se disputent une place la semaine prochaine sont Arlequin, Dragon, Robin, Badger et Sausage.

Les spectateurs peuvent jouer avec les juges et essayer de deviner qui se cache derrière les costumes colorés.

Tous les épisodes peuvent être visionnés en ligne via le hub ITV.