Qui est le Dr James Colthurst, l’ami proche de la princesse Diana dans The Crown ? – Le soleil

THE CROWN est de retour sur Netflix et la saison 5 de la série présente l’ami proche de la princesse Diana, le Dr James Colthurst.

Il s’agit de savoir comment la princesse Diana et le Dr James Colthurst sont devenus amis et comment ont aidé la mère du prince William et Harry.

Le Dr James Colthurst a expliqué comment Diana s’inquiétait des «hommes gris jaloux» assis derrière le prince Charles et d’une campagne pour la «mettre à l’écart»

Qui est le Dr James Colthurst ?

La professionnelle de la santé d’origine irlandaise était une amie proche de Diana lorsqu’elle travaillait comme nounou à Londres avant d’épouser le prince Charles de l’époque en 1981.

Il a été l’intermédiaire de la princesse de Galles et du biographe Andrew Morton pour le célèbre livre révélateur, publié en 1992.

Le Dr Colthurst a apporté les questions de Morton au palais, puis a fait des enregistrements secrets avec Diana.

Il a raconté à Daily Mail Australia comment il se souvenait avoir écouté les bandes dans le café d’un ouvrier.

Il a dit: “Tout le monde mange du bacon et des œufs en bavardant, et je mets ces écouteurs et allume le magnétophone et écoute Diana parler de la boulimie nerveuse, dont je n’avais jamais entendu parler, parler de ses tentatives de suicide, parler à propos de cette femme appelée Camilla Parker Bowles.

“C’était comme entrer dans un univers parallèle, je suis sorti de ce café en pensant ‘wow qu’est-ce que j’ai entendu’.”

Il a ajouté: “C’était l’explosion la plus incroyable de douleur, de rage, de frustration, de colère vraiment profondes – vous avez été emporté avec.

“C’était très convaincant.”

Il est censé être marié et père de deux filles et a fait ses études au Eton College de Windsor, avant de suivre une formation de chirurgien au St Thomas Hospital de Londres.

Sa riche famille en Irlande vit dans le château médiéval de Blarney près de Cork.

Il vit dans le Berkshire et était directeur d’une société de recherche médicale.

Comment le Dr James Colthurst et la princesse Diana sont-ils devenus amis ?

Les deux se sont rencontrés à Val Claretm en France lorsque Diana s’est blessée à la cheville lors d’un voyage de ski et avait besoin d’un médecin.

À l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, il a écrit: “Elle connaissait plusieurs des amis avec qui j’étais [on the trip]et ils l’ont ramenée à notre appartement quand elle s’est tordu la cheville, en lui disant que j’allais le regarder car j’étais étudiant en médecine à l’époque.

“Amusant, brillant et espiègle, il était difficile de ne pas s’entendre avec Diana tout de suite, et c’est ainsi qu’a commencé l’amitié qu’elle et moi avons entretenue pour le reste de sa courte et mouvementée vie.”

Il a également ajouté comment il l’avait soutenue lorsqu’elle est devenue membre de la famille royale.

Il a ajouté: “Peut-être que l’une des caractéristiques les plus difficiles d’être son amie était d’essayer de l’encourager à limiter sa liste de tâches ainsi que de la cajoler au cours des nombreux moments cahoteux qu’elle trouvait presque écrasants.

“Mais elle était si heureuse de sentir qu’elle avait quelque chose à donner qu’elle a accepté un nombre impressionnant de parrainages et tout cela a pris du temps et des efforts.

“Elle s’intéressait à un si large éventail de sujets qu’il équilibre ce qui semblait une vie malheureuse au palais de Kensington avec des rencontres quotidiennes avec des visages heureux et souriants.”

Comment le Dr James Colthurst a-t-il aidé la princesse Diana ?

Le Dr Jame Colthurst était une personne à qui la princesse Diana pouvait toujours parler de sujets difficiles, en particulier lorsqu’il s’agissait de la vie royale.

Le médecin a affirmé que la princesse Diana craignait que les responsables du palais ne veuillent la saper en raison de sa popularité médiatique par rapport à Charles et la séparer de William et Harry.

Le Dr Colthurst déclare dans le documentaire : “Il y avait beaucoup de jalousie de la part des hommes gris qui étaient assis derrière le prince Charles, ne voulant pas qu’il vive dans son ombre.

“Son personnage était en train d’être écrit – comme elle l’a vu, une campagne pour la mettre à l’écart et la retirer des garçons.

“C’était son inquiétude, qu’elle allait perdre les garçons – avant tout, c’était la préoccupation – et qu’ils utilisaient un personnage délabré comme moyen d’y parvenir, une prochaine étape compréhensible.”

Il pensait également que la boulimie de Diana était une “réaction à sa situation” et que “tout le personnel” était au courant de la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles.

Qu’est-il arrivé au Dr James Colthurst ?

Le Dr James Colthurst vit maintenant avec sa famille, comme indiqué ci-dessus.

Auparavant, il a également parlé du documentaire de Channel 4 de 2017 – Diana : In Her Own Words.