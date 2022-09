Qui est le doyen de Windsor David Conner ? – Le soleil

DEAN DE WINDSOR, David Conner n’est pas nouveau dans la famille royale.

Apprenez-en plus sur le doyen qui a officié la plupart des mariages de la famille royale.

Qui est le doyen de Windsor, David Conner ?

David Conner est né dans le Kent le 6 avril 1947 et a fait ses études à l’Université d’Oxford.

Il a été ordonné diacre en 1971, devenant peu après aumônier de la St Edward’s School d’Oxford.

Conner a occupé le poste de vicaire de Great St Mary’s Cambridge de 1987 à 1994, où il a été consacré évêque de Lynn.

Entre 2001 et 2009, il a également occupé le poste d’évêque des Forces, le chef effectif de l’église anglicane des Forces armées britanniques.

David Conner est le doyen de Windsor depuis 1998

Lors des honneurs du Nouvel An 2010, l’évêque a été nommé Chevalier Commandeur de l’Ordre royal de Victoria (KCVO).

Quand le doyen de Windsor a-t-il été nommé et qu’a-t-il fait?

Il est doyen de Windsor depuis 1998, ce qui signifie qu’il détient également le titre de registraire de la jarretière – un prestigieux ordre de chevaliers datant de 1348.

Les yeux du monde étaient tournés vers la chapelle St George du château de Windsor, alors que la princesse Eugénie et Jack Brooksbank se sont mariés en octobre 2018.

Et l’homme au centre de tout cela chargé de fournir le service du mariage royal était David Conner, le doyen de Windsor.

Il était sur place pour officier lorsque la princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont ​​prononcé leurs vœux de mariage – comme il l’avait fait pour le prince Harry et Meghan Markle cinq mois auparavant.

Il a également donné à Eugenie et Jack des conseils d’orientation prénuptiaux traditionnels.

Il a déclaré: “En tant que couple, ils apparaissent comme le couple parfait.

“Ils sont très naturels l’un avec l’autre, ils s’aiment évidemment mais ils s’amusent aussi beaucoup ensemble et ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux.”

Quel est le rôle du doyen de Windsor dans les funérailles de la reine ?

Le doyen de Windsor dirigera les funérailles de la reine.

Lorsque le cercueil de Sa Majesté est descendu dans la voûte royale, le doyen dira un psaume et la mention élogieuse avant que Garter King of Arms ne prononce les styles et les titres de la reine.

Plus tard dans la soirée, il y aura un enterrement privé à la chapelle commémorative du roi George VI qui sera également dirigé par le duc lui-même.

Le doyen de Windsor est-il marié et a-t-il des enfants ?

Le doyen de Windsor est marié à Jayne Maria Evans depuis 1969.

Le couple vit à Windsor et a deux fils.

Le doyen laisse sa famille et sa vie privée loin des yeux du public.