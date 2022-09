LA REINE Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, entourée de sa famille la plus proche.

Sa Majesté sera inhumée le lundi 19 septembre 2022 lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster. Voici tout ce que vous devez savoir sur le doyen de Westminster, David Hoyle.

Qui est David Hoyle ?

Hoyle est né en 1957 dans le Lancashire, en Angleterre.

Il a étudié l’histoire et la théologie au Corpus Christi College de Cambridge où il a obtenu un baccalauréat ès arts en 1980.

Hoyle a été ordonné dans l’Église d’Angleterre en tant que diacre en 1986 et en tant que prêtre en 1987.

Ces jours-ci, son titre officiel est le très révérend Dr David Hoyle MBE, et il est chargé de superviser le côté spirituel de l’abbaye de Westminster.

Le doyen de Westminster, le Dr David Hoyle, assiste à une cérémonie avec le roi Charles III à l’abbaye de Westminster Crédit : Getty

Il est le 39e doyen de Westminster, prenant ses fonctions le 16 novembre 2019, à la suite du départ à la retraite de John Hall.

Avant d’assumer ce rôle, il a également travaillé comme aumônier et membre du Magdalene College de Cambridge ; Vicaire de Christ Church, Southgate; et directeur du ministère et de la résidence chanoine de la cathédrale de Gloucester. Il a également été doyen de Bristol.

David Hoyle dirigera-t-il les funérailles de la reine ?

Les funérailles seront suivies par des dignitaires et des dirigeants du monde entier.

Le site Web royal indique que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby dirigera un court service assisté du très révérend Dr David Hoyle, doyen de Westminster.

Qu’a dit David Hoyle ?

Feu la reine Elizabeth II était connue comme une chrétienne extrêmement pieuse et parlait souvent de l’importance de l’abbaye pour elle.

C’était le site de son propre couronnement, de son mariage avec le duc d’Édimbourg et du mariage de son petit-fils, le prince William.

Le Dr Hoyle a déclaré: «Je pense que, comme pour tout enterrement, c’est une occasion pour nous de pleurer parce que nous avons perdu quelqu’un qui nous était cher et respecté.

“C’est une occasion pour nous de rendre grâce pour une vie extraordinaire et une réalisation extraordinaire, c’est une occasion pour nous de prier pour notre nouveau roi et pour sa famille dans leur chagrin, et c’est une occasion, si vous voulez, pour à nous de donner à la douleur un endroit où aller.

“Une nation et un Commonwealth, très franchement le monde entier, seront attentifs et l’abbaye sera un peu un creuset contenant tout cela, si vous voulez.”

Lorsqu’on lui a demandé si les funérailles comporteraient des mises à jour modernes, il a ajouté: «J’attendrai de voir car je ne vais pas commenter le contenu du service.

“Mais c’est l’abbaye de Westminster, c’est Sa Majesté la reine, je pense que vous pouvez supposer que vous allez voir la tradition en action, la tradition vivante en action.”

Il a ajouté: «Elle était la constante à une époque inconstante, donc je pense que beaucoup d’entre nous pensent que la continuité de quelqu’un qui a résisté à toutes ces tempêtes et défis, toutes ces joies et peines nous a fait sentir que cela peut être fait.

«Je pense que nous avons perdu cela, je pense que ce pays a perdu une longue mémoire, toutes ces conversations avec les premiers ministres, beaucoup de sagesse.

«Le roi a eu beaucoup de temps pour se préparer et entrera dans ce rôle d’une manière merveilleuse, mais je pense que c’est cette constance, je pense que c’est cette sagesse, et puis je pense que c’est quelqu’un qui s’est mis, son caractère et son engagement à principe au cœur de la vie publique, peu de gens le font comme elle l’a fait.