Le directeur du FBI, Christopher Wray, a approuvé une enquête sur le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump le 8 août 2022.

Wray a été nommé par l’ancien président Donald Trump pour occuper le poste de directeur du FBI en 2017.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, témoigne devant une audience du House Committee on Homeland Security Crédit : AP : Associated Press

Qui est le directeur du FBI Christopher A. Wray ?

Christopher Wray est un avocat américain, directeur du Federal Bureau of Investigation depuis 2017.

Il a obtenu un baccalauréat de l’Université de Yale en 1989 et a obtenu son diplôme en droit de la Yale Law School en 1992.

Il a commencé sa carrière dans l’application de la loi en 1997 et était l’assistant du procureur américain pour le district nord de la Géorgie.

Dans le cadre de ses fonctions, il a couvert des affaires pénales fédérales, notamment la corruption publique, le trafic d’armes à feu, les délits liés à la drogue et la fraude financière.

Il a été procureur général adjoint chargé de la division criminelle dans l’administration de George W Bush de 2003 à 2005.

Sous Bush, il a supervisé la section de contre-terrorisme et la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations, puis a dirigé les efforts du ministère de la Justice après le 11 septembre dans la lutte contre le terrorisme, l’espionnage et la cybercriminalité.

Wray a prêté serment en tant que huitième directeur du FBI en août 2017, en remplacement de l’ancien directeur James Comey.

“C’est l’honneur d’une vie de servir en tant que directeur”, a déclaré Wray dans un communiqué à l’époque.

« Il y a longtemps, j’ai appris à connaître et à admirer le FBI depuis mes débuts en tant que procureur de ligne jusqu’à mes années en tant que procureur général adjoint.

“Je suis excité, humble et reconnaissant, par conséquent, d’avoir cette chance de travailler à nouveau côte à côte avec ces excellents professionnels pour le bien du pays et la cause de la justice.”

Christopher Wray a-t-il autorisé le raid au domicile de Donald Trump ?

Le FBI a effectué un raid sur la maison de Trump à Mar-a-Lago, après avoir reçu l’approbation du directeur du FBI, Christopher Wray.

Le Sénat a confirmé Wray comme directeur en 2017 peu de temps après que Trump a évincé Comey pour sa gestion de l’enquête du FBI sur la controverse sur les e-mails d’Hillary Clinton et l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016.

“Nous aurons un excellent directeur du FBI. Je pense [Wray’s] très bien et nous sommes très fiers de ce choix. Je pense que j’ai rendu un grand service au pays en le choisissant”, a déclaré Trump dans un discours à l’époque.

Il a poursuivi: “Il nous rendra tous fiers, et je pense qu’un jour nous verrons cela et j’espère un jour bientôt.”

Wray a été approuvé par un vote de 92 contre 5, et Wray a promis qu’il “ne permettrait jamais que le travail du FBI soit motivé par autre chose que les faits, la loi et la poursuite impartiale de la justice. Point final”.

Il a ajouté que tous ceux qui pensaient qu’il ferait n’importe quoi en tant que directeur du FBI “ne me connaissent certainement pas très bien”.

Une source proche de l’enquête sur la maison de Trump a déclaré à CNN que le FBI se concentrait sur une zone du domaine, principalement le bureau personnel et les quartiers d’habitation de Trump.

Son avocate, Christina Bobb, a déclaré à CNN que le FBI avait saisi des documents lors de leur perquisition.

Le fils de Trump, Eric, a déclaré dans une interview à Fox News que “le but du raid, d’après ce qu’ils ont dit, était parce que les Archives nationales voulaient, vous savez, corroborer si Donald Trump avait ou non des documents en sa possession”.

Trump a qualifié le raid de “ni nécessaire ni approprié” et “d’assaut” qui “ne pourrait avoir lieu que dans des pays brisés du tiers monde”.

L’enquête a été menée à la suite de la longue enquête du DOJ sur la possible mauvaise gestion par Trump des dossiers de la Maison Blanche.

Le FBI a récupéré 15 boîtes contenant des informations classifiées de Trump qui les aurait prises sans autorisation appropriée après avoir quitté ses fonctions.

Christopher et Helen Wray Crédit : AFP-Getty

Que disent les républicains et les partisans de Trump à propos du raid ?

Les républicains, qui ont massivement voté pour Wray en tant que directeur du FBI, l’appellent maintenant à comparaître devant le Congrès pour un briefing immédiat.

Le sénateur Rick Scott (R-Floride) a déclaré à Fox Business que Wray, le procureur général Merrick Garland et le président Joe Biden devaient se présenter devant le Congrès et expliquer pourquoi le raid avait été effectué.

“Cela devrait effrayer tous les Américains”, a déclaré Scott. “Jusqu’à ce que nous obtenions des réponses, vous devriez avoir une inquiétude incroyable.”

Les partisans de Trump se sont rassemblés devant la maison de Trump à Mar-a-Lago en Floride un jour après le raid du FBI.

Les partisans ont commencé à se rassembler sur la chaussée qui relie Palm Beach et le continent, beaucoup dormant la nuit dans leur voiture et d’autres portant des chapeaux MAGA et agitant des drapeaux Trump.

Une partisane de Trump, Erica Huang, a déclaré à NPR qu’elle était venue en voiture d’Orlando pour protester.

“Je voulais soutenir Trump qui est dans une période sombre.” dit Huang. “Il sauve notre pays. Nous l’aimons.”

Quelles fonctions le directeur du FBI remplit-il ?

En tant que chef de bureau, le directeur est chargé de veiller au bon déroulement des affaires et des opérations.

Le directeur est également chargé de doter la direction de l’un des bureaux extérieurs du FBI d’agents qualifiés.

Le FBI enquête sur les affaires relatives au terrorisme, au contre-espionnage, à la cybercriminalité, à la corruption publique, aux droits civils, au crime organisé, à la criminalité en col blanc, aux crimes violents et aux armes de destruction massive.

Le directeur du FBI est nommé par le président et confirmé par le Sénat.

Les résultats des enquêtes du FBI sont souvent examinés par le système judiciaire lors des procédures judiciaires.

Aux États-Unis. Ministère de la Justice, le FBI répond au procureur général et rend compte de ses conclusions aux procureurs américains à travers le pays.