L’ANCIEN détective Mark Williams-Thomas a travaillé sur des affaires très médiatisées, notamment la disparition de Madeleine McCann.

Il travaille maintenant avec Doris et Charles Clark, qui ont été accusés du meurtre de leur fils après sa disparition en 1992.

L’ancien détective Mark Williams-Thomas dirige un nouveau documentaire ITV Crédits: Rex

Qui est le détective de Steven Clark, Mark Williams-Thomas?

Mark Williams-Thomas est né en 1970 et est un journaliste d’investigation anglais et ancien policier.

Il a été agent de police et agent de liaison avec la famille de la police de Surrey de 1989 à 2000, où il a mené de nombreuses enquêtes.

À la suite de cette période, il a changé de carrière, devenant directeur marketing et directeur de GumFighters en 2001 et 2002.

L’entreprise a été utilisée par les conseils pour enlever la gomme des rues.

En 2005, il a lancé WT Associates, une société indépendante de conseil en protection de l’enfance.

Où est Mark Williams-Thomas maintenant?

Il dirige un nouveau documentaire sur ITV qui suit Doris et Charles après leur arrestation et vise à comprendre ce qui est arrivé à Steven.

L’ex-détective Mark Williams-Thomas, qui dirige le documentaire, est apparu aux côtés des Clarks dans l’émission et a qualifié l’affaire de «bizarre».

Il a déclaré: «Ils sont arrêtés, ils sont interrogés deux fois puis libérés sous caution, et c’est à ce moment-là que je suis impliqué.

«J’ai passé 17 semaines avec Charles et Doris et je dois dire que quand j’ai commencé, je les ai traités comme s’ils étaient des suspects et je leur ai donné du fil à retordre.

« J’ai posé des questions très recherchées pour obtenir des réponses de leur part et à la fin des 17 semaines – comme le montre le programme – ils ont été libérés de toute implication. »

Qu’est-il arrivé à Steven Clark?

Steven Clark n’avait que 23 ans lorsqu’il a disparu à Saltburn.

Ses parents âgés Doris, 81 ans et Charles Clark, 78 ans ont été accusés l’année dernière d’être les responsables de sa disparition, ils ont depuis blanchi leurs noms.

Doris a choisi d’utiliser la salle de bain des femmes en même temps que son fils utilisait les toilettes des hommes. Elle a rappelé l’incident sur ITV This Morning, où elle est apparue aux côtés de son mari avant le nouveau documentaire d’ITV «Accusé de tuer notre fils», diffusé le jeudi 22 avril.

Doris a déclaré: « Je suis sorti et je me suis levé et les gens m’ont demandé pourquoi je ne suis pas entré. Il aurait été horrifié, il avait 23 ans, pas un enfant. »

Sa mère est ensuite rentrée chez elle sans que Steven ait alerté son père et son mari Charles, qui regardait un match de football au moment de la disparition.

Il est immédiatement revenu et a commencé à fouiller la plage située à proximité de leur maison. « J’ai amené ma voiture à Saltburn, je suis allé partout en hurlant », a-t-il expliqué. « 28 ans, nous n’avons jamais entendu un mot. »