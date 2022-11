Qui est le député James Cleverly ? – Le soleil

JAMES CLEVERLY joue un rôle très important dans les affaires étrangères du Royaume-Uni puisqu’il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères.

Apprenons à en savoir plus sur le député conservateur, James Cleverly.

James Cleverly a été nommé ministre des Affaires étrangères

Qui est James Cleverly ?

James Cleverly – né le 4 septembre 1969 – est le député de la circonscription d’Essex de Braintree.

Il est originaire de Lewisham, dans le sud-est de Londres.

Avant de devenir député, il a travaillé dans l’édition de magazines et en ligne, et depuis 1991, il a également servi dans l’armée territoriale, détenant actuellement le grade de lieutenant-colonel.

Il a une femme nommée Susannah Janet Temple Cleverly et ils ont deux fils, Freddy et Rupert.

Quel est le rôle actuel de James Cleverly ?

James Cleverly a été nommé ministre des Affaires étrangères le 6 septembre 2022.

Son titre complet est secrétaire d’État aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Ses responsabilités comprennent, selon le site Web du gouvernement :

responsable général du portefeuille ministériel et supervise l’équipe ministérielle

Cabinet

responsable de la politique étrangère et du Conseil de sécurité nationale

stratégie

politique de renseignement

honneurs

Quels autres rôles James Cleverly a-t-il tenus ?

Avant d’assumer ses nouvelles fonctions, Cleverly a été secrétaire à l’éducation pendant trois mois, de juillet 2022 à septembre 2022.

Puis il a également été ministre d’État pour l’Europe et l’Amérique du Nord au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) de février à juillet 2022.

Puis il est devenu président du parti conservateur avec Ben Elliot de juillet 2019 à février 2020 tout en occupant également le poste de ministre sans portefeuille.

Interrogé en 2015 sur qui devrait succéder à David Cameron à la tête des conservateurs, il a répondu : “Moi”.

Le 28 mai 2019, Cleverly a mis son chapeau sur le ring pour succéder à Theresa May à la tête du parti conservateur et premier ministre, mais le 4 juin s’est retiré de la course.

Tweetant à l’époque, il a écrit: “Bien que j’aie reçu un soutien fantastique de @TeamCleverly, des membres du parti @Conservatives et des députés, il est devenu clair qu’il était peu probable que j’obtienne les chiffres dont j’avais besoin pour passer aux deux derniers candidats.”

Astucieusement devenu président sortant du Parti conservateur.

Il a précédemment été vice-président et sous-secrétaire parlementaire pour la sortie de l’Union européenne.

Il est devenu député pour la première fois lors des élections de 2015, après avoir été membre de l’Assemblée de Londres depuis 2007.