Les FANS ont hâte que Strictly démarre à l’automne 2021.

Avec la nouvelle série vient un tout nouveau danseur professionnel sous la forme de Kai Widdrington.

Kai Widdrington est le plus récent danseur strictement pro[/caption]

Qui est le danseur professionnel de Strictly Come Dancing 2021, Kai Widdrington ?

Kai Widdrington est un danseur et chorégraphe anglais de 25 ans qui, à l’âge de neuf ans, a décidé de se mettre à la danse.

À 14 ans, il est devenu le champion du monde junior latino-américain 2010.

En 2012, alors que Kai n’avait que 16 ans, il a atteint la finale de la sixième série de Britain’s Got Talent.

Il a également travaillé auparavant en tant que danseur professionnel sur Dancing With The Stars Ireland et a terminé deux fois finaliste de l’émission en 2018 et 2020.

Kai apporte avec lui une riche expérience de la danse[/caption]

Qu’a dit Kai à propos de son adhésion à Strictly ?

S’adressant à la BBC, Kai a déclaré: « C’est mon rêve d’enfance devenu réalité.

«Regarder Strictly dès la toute première série en tant que jeune garçon de Southampton et maintenant 18 ans plus tard, être un danseur professionnel dans la série est le sentiment le plus incroyable et le plus grand accomplissement de ma carrière.

« J’ai hâte de monter sur le Strictement sol et vivez les moments passionnants qui nous attendent.

Kai est-il marié ?

Kai n’est pas marié, mais il sort avec quelqu’un.

Depuis 2016, il est en couple avec la danseuse professionnelle et collègue de Danse avec les étoiles, Giulia Dotta.

On pense qu’il n’a pas d’enfants

Kai est-il sur Instagram ?

Kai est un utilisateur passionné sur Instagram et compte près de 30 000 abonnés.

Lorsqu’il sera sur Strictly cet automne, son flux contiendra forcément de nombreuses photos et vidéos des coulisses.

Vous pouvez le suivre sur @kaiwidd.





Quand puis-je regarder Kai sur Strictly ?

La BBC n’a pas encore confirmé quand Strictly Come Dancing 2021 commencera.

La série 2020 a commencé à la mi-octobre, un mois plus tard que d’habitude en raison de la pandémie de Covid – mais il reste à voir si la nouvelle série reviendra au début régulier de septembre.

La série 2020 a également duré neuf semaines au lieu des 13.