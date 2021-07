Qui est le danseur professionnel de Strictly Come Dancing 2021, Cameron Lombard ?

Les FANS ont hâte que Strictly démarre à l’automne 2021.

Avec la nouvelle série vient un tout nouveau danseur professionnel – Cameron Lombard.

Qui est Cameron Lombard ?

À seulement 20 ans, Cameron est un champion sud-africain en titre d’Afrique latine qui a remporté un nombre impressionnant de 18 titres nationaux en salle de bal et en latin au cours de sa carrière.

Il a commencé à danser à l’âge de six ans et en moins d’un an, il gagnait déjà des compétitions locales et régionales.

Il a été finaliste de South Africa’s Got Talent en 2012 et a représenté son pays aux Championnats du monde en 2019.

On ne sait pas si Cameron est célibataire ou en couple.

Qu’a dit Cameron à propos de son adhésion à Strictly ?

Parlant de rejoindre le line-up Strictly, Cameron a déclaré au BBC: « Merci Strictly Come Dancing pour cette opportunité qui change la vie.

« Non seulement c’est un rêve devenu réalité, mais un défi que j’accepte à pleines mains.

« Je suis excité au-delà de l’imagination et j’ai hâte de laisser ma marque sur la piste de danse ! »

Cameron est-il sur Instagram ?

Cameron est un fervent utilisateur d’Instagram et compte près de 6 000 abonnés.

Lorsqu’il sera sur Strictly cet automne, son flux contiendra forcément de nombreuses photos et vidéos des coulisses.

Vous pouvez le suivre sur @cameronkylelombard.





Quand puis-je regarder Cameron sur Strictly ?

La BBC n’a pas encore confirmé quand Strictly Come Dancing 2021 commencera.

La série 2020 a commencé à la mi-octobre, un mois plus tard que d’habitude en raison de la pandémie de Covid – mais il reste à voir si la nouvelle série reviendra au début régulier de septembre.

La série 2020 a également duré neuf semaines au lieu des 13.