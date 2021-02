SATOSHI Nakamoto pourrait devenir encore plus riche après que Tesla ait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin.

Mais si l’identité du créateur de Bitcoin n’est pas confirmée, la recherche pour le démasquer a une histoire très colorée.

Qu’est-ce que le bitcoin?

Le Bitcoin est une monnaie numérique qui n’est pas garantie par une banque ou un gouvernement.

Les investisseurs peuvent les «extraire» en consacrant une puissance de calcul à l’authentification d’autres transactions Bitcoin, ou ils peuvent être achetés et vendus sur des échanges en utilisant de l’argent réel.

Tesla a révélé que son investissement dans la monnaie numérique et d’autres «actifs de réserve alternatifs» pourrait augmenter, selon un US Securities and Exchange Commission dépôt.

La valeur de 1,5 milliard de dollars de bitcoin donnera à Tesla des liquidités dans la crypto-monnaie une fois qu’elle commencera à l’accepter pour les paiements, Rapports CNBC.

Bitcoin est passé à 43863 $ et a brièvement atteint un nouveau record absolu, selon AP. Les actions de Tesla ont également augmenté.

Qui est Satoshi Nakamoto?

Le mystère nous mènera du pays du soleil levant à travers le monde à une petite ville californienne nommée Temple City, puis de l’autre côté de l’océan Pacifique à un médecin australien.

Le livre blanc désormais emblématique, publié sur le réseau P2P Foundation, a déclaré que l’insaisissable Nakamoto vivait au Japon et était né en 1975.

Mais lorsque les médias du monde entier pensaient avoir trouvé leur Satoshi Nakamoto en 2014 – il était ingénieur en informatique vivant à Temple City dans le comté de Los Angeles.

Et tandis que l’homme nippo-américain, nommé Dorian Satoshi Nakamoto, a fermement nié être la force de l’ombre derrière la tristement célèbre crypto-monnaie – l’intrigue a continué de s’épaissir.

Il est rapidement apparu que l’informaticien Hal Finney, qui était le destinataire de la première transaction Bitcoin, vivait à « quelques blocs » de Nakamoto, apparemment inconscient.

Le journaliste de Forbes, Andy Greenberg, a tenté d’interviewer Finney à son domicile – alors qu’il luttait contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en phase terminale, ce qui a rendu le passionné de la crypto-communauté « enfermé » dans son corps et incapable de parler ou de bouger ses muscles.

Greenberg pense que Finney, qui a semblé amusé lorsque le journaliste a demandé s’il connaissait Nakamoto, était soit le ghostwriter du créateur de Bitcoin, soit simplement utilisé le nom de son voisin comme surnom.

Mais ce n’est pas tout. Finney connaissait également «le passionné de monnaie décentralisée» et le scientifique Nick Szabo qui avait écrit un article sur le «bit gold» en 1998 et était réputé être un fan de pseudonymes.

Szabo a également confirmé en 2011 que seuls lui, Finney ou Wei Dai – créateur du précurseur de Bitcoin B-Money – auraient pu être responsables de la monnaie numérique.

En 2013, l’auteur financier Dominic Frisby a suggéré que Szabo ait écrit le livre blanc de 2008 et soit même apparu à la télévision pour discuter de ses affirmations.

Mais Szabo a envoyé un courriel à Frisby, en écrivant: «Merci de me l’avoir fait savoir. J’ai bien peur que vous vous trompiez en me faisant passer pour Satoshi, mais j’y suis habitué.

Qui est Craig Wright?

L’autre suspect de Nakamoto le plus connu est l’informaticien et homme d’affaires australien Craig Wright.

Mais contrairement aux autres principaux prétendants, Wright prétend en fait qu’il est Nakamoto et en 2016 ont fourni une «preuve» technique à la BBC, à The Economist et à GQ.

Cela consistait en une démonstration du processus de vérification utilisé dans la toute première transaction Bitcoin.

Mais The Economist affirme que «de telles manifestations peuvent être organisées par étapes» et rapporte que Wright a refusé de rendre la preuve publique et de fournir d’autres assurances.

Il a ensuite posté des excuses sur son blog déclarant qu’il n’avait plus le «courage» de continuer le processus de preuve de son identité.

Wright est ensuite apparu dans le documentaire Netflix Banking on Bitcoin et a une fois de plus affirmé être Satoshi Nakamoto dans ce qu’il a dit être sa dernière interview filmée.

Suite à la spéculation de Wright, le projet Bitcoin Core – un projet open source qui «publie un logiciel client Bitcoin» – a tweeté son propre scepticisme sur la question en mai 2016.

Le projet a publié: «Il n’y a actuellement aucune preuve cryptographique accessible au public que quelqu’un en particulier est le créateur de Bitcoin.»

Quelle est la valeur nette de Satoshi Nakamoto?

Si Nakamoto – que de nombreux experts pensent être un pseudonyme – existe, il pourrait être la personne la plus riche du monde compte tenu de la montée en flèche de la valeur de Bitcoin.

La valeur nette actuelle de Satoshi Nakamoto en 2021 est potentiellement de 40 milliards de dollars, selon Nouveau trader U.

Cette estimation est basée sur les premiers portefeuilles Bitcoin qui lui appartiendraient encore et qui détiennent encore 980000 bitcoins d’une valeur d’environ 41000 USD par bitcoin.

Même s’il ne s’agit que d’une estimation et que la valeur nette exacte n’est pas connue avec certitude, on pense qu’elle augmente encore plus après que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie.