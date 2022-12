Qui est le complice de Karen Matthews, Michael Donovan, et où est-il maintenant ? – Le soleil

CHANNEL 5 sortira un nouveau documentaire – The Man Who Took Shannon Matthews – sur l’enlèvement de la fillette de huit ans et la personne qui l’a enlevée.

Il s’agit du complice Michael Donovan qui a aidé à garder Shannon Matthews cachée.

Michael Donovan était complice de l’enlèvement de Shannon Matthew

Qui est Michael Donovan ?

Donovan est né Paul Drake, le plus jeune de neuf enfants, et a grandi dans un domaine à Dewsbury.

Tout au long de sa vie, il a eu des difficultés d’apprentissage, n’ayant qu’environ la moitié du QI moyen, et a fréquenté une école spéciale de Hartshead Moor où il prétend avoir été victime d’intimidation.

Dès l’âge de 11 ans, il a commencé à avoir des démêlés avec les tribunaux pour enfants, ses premières infractions ont été trois chefs d’incendie criminel et de vol à l’étalage. À l’âge de 16 ans, il a été reconnu coupable d’avoir causé des dommages criminels et, à l’époque, il s’est enfui de chez lui et n’est jamais revenu. Trois ans plus tard, il a changé son nom pour Deed Poll, se nommant d’après un personnage de la série télévisée de science-fiction “V” des années 1980. C’est lors d’un traitement psychiatrique qu’il a rencontré Susan Bird et ils se sont mariés plus tard et ont eu deux filles.

Il affirme qu’elle était violente avec lui et avait un problème de drogue et qu’ils ont ensuite divorcé.

Ses enfants ont ensuite été pris en charge et c’est lorsque les procédures judiciaires pour tenter de récupérer les filles ont échoué qu’il est allé chercher sa fille à l’école et l’a emmenée à Blackpool.

Il a été accusé d’enlèvement mais l’affaire a été abandonnée.

Quel a été le rôle de Michael Donovan dans l’enlèvement ?

Shannon Matthews a disparu en rentrant chez elle après un cours de natation à l’école primaire Westmoor, Dewsbury, en 2008.

Des centaines de voisins ont rejoint la recherche qui a coûté 3,2 millions de livres sterling à la police du West Yorkshire et a duré 24 jours.

Donovan a retenu Shannon terrifiée captive dans sa maison miteuse pendant 24 jours, tandis que lui et sa mère Karen complotaient sa «disparition» pour tenter de réclamer une récompense de 50 000 £ pour son retour en toute sécurité.

Ils avaient prévu de libérer la lycéenne, de la “découvrir” puis de l’emmener dans un commissariat et de réclamer la récompense avant de se séparer.

La fillette de neuf ans a été retrouvée attachée et droguée à la base d’un lit double dans l’appartement de Donovan près d’un mois après sa disparition.

Il est apparu plus tard que Karen, qui sortait avec le neveu de Donovan Craig Meehan à l’époque, avait conçu le complot élaboré avec Donovan.

Elle a reçu une nouvelle identité.

Le Sunday Mirror a rapporté que Donovan avait insisté sur le fait que le public “comprendrait pourquoi il l’avait gardée captive pendant 24 jours”.

Il a déclaré: “Il y a toujours deux versions de l’histoire et si seulement je pouvais dire ma version, les gens comprendraient pourquoi je devais m’occuper de Shannon.

“Mon avocat a dit que la police ou le CPS pourraient abandonner les charges contre moi parce que Karen savait que je m’occupais de Shannon.”

Où est Michael Donovan maintenant ?

Le 4 décembre 2008, Karen et Donovan, mère de sept enfants, ont été reconnus coupables d’enlèvement, de séquestration et de détournement du cours de la justice.

Tous deux ont été condamnés à Leeds Crown Court à huit ans derrière les barreaux.

Matthews, surnommée la maman la plus détestée de Grande-Bretagne, a été libérée de prison en 2012 après avoir purgé seulement la moitié de sa peine.

Une photo de Donovan parue dans le Sunday Mirror en 2012 aurait été prise devant un café alors qu’il regardait des enfants jouer à proximité.

Selon le journal, il avait été aperçu “agissant bizarrement” alors qu’il était assis sur un banc dans un marché de Leeds.

Il y passait six heures par jour et la police l’a arrêté après une demande des agents de libération conditionnelle.

Donovan a été renvoyé en prison mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé depuis.