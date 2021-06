Qui est le commissaire de police de Boston qui a été licencié ?

Le maire de BOSTON, Kim Janey, a limogé lundi le commissaire de police de la ville, Dennis White, pour plusieurs allégations qui le visaient.

Janey a décidé de licencier White après avoir examiné les résultats d’une enquête indépendante et pris en compte le témoignage et les informations que White a donné lors d’une audience le 1er juin.

White a été licencié alors qu’une accusation de violence domestique a fait surface Crédit : AP

Pourquoi Dennis White a-t-il été licencié ?

White a été licencié après que son ex-femme Sybil Mason l’a accusé de violence domestique survenue il y a environ 20 ans, selon son avocat Nick Carter.

Il a été accusé en 1999 d’avoir frappé et menacé de tirer sur Mason. Il aurait également été accusé d’avoir frappé une femme de 19 ans lors d’un autre incident en 1993, selon le Boston Globe.

L’avocat de White, Nick Carter, a déclaré que White a nié avoir abusé de sa femme et que ces allégations ont été résolues devant le tribunal en 1999, l’affilié de CNN, WBZ-TV.

Janey essaie de retirer White de la force depuis plusieurs semaines, selon le Globe, mais elle a été confrontée à des refoulements et à des défis juridiques que White a lancés pour se défendre.

En mai, les résultats d’une enquête indépendante ont été publiés, alléguant le modèle de violence domestique de White et une culture de dissimulation au sein du département de police.

Le maire de Boston, Kim Janey, tente de retirer White de la force depuis plusieurs semaines Crédit : AP

« Je ne fermerai pas les yeux sur la violence domestique contre les femmes noires, ou n’importe quelle femme d’ailleurs, dans le département de police de Boston ou ailleurs », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville lundi.

« Dennis White a affirmé à plusieurs reprises que les allégations de violence domestique contre lui étaient fausses, mais il a déclaré lors de son audition et au cours de l’enquête qu’il avait frappé et poussé des membres de sa famille », a déclaré Janey.

« Les allégations et les preuves de ce comportement ont soulevé de sérieuses questions sur son aptitude à diriger le département de police de Boston. Et les actions de Dennis White ces dernières semaines ont fait encore plus pour éroder la confiance du public dans son jugement et sa capacité à diriger », a-t-elle ajouté.

Qui était le commissaire de police Dennis White ?

White aurait servi dans la force pendant 32 ans et aurait renoncé à son grade de fonctionnaire pour devenir commissaire du département en février.

Mais il aurait été mis en congé administratif deux jours après avoir prêté serment à son nouveau poste, selon CNN.

White a prêté serment à son nouveau poste par l’ancien maire Marty Walsh en février Crédit : Getty

White a été nommé commissaire par l’ancien maire Marty Walsh, qui est maintenant secrétaire américain au Travail depuis mars.

Walsh a mis White en congé deux jours après l’avoir nommé après que les accusations de violence domestique ont fait surface.

White aurait deux filles et son ancienne épouse Sybil Mason est également officier de police, selon le Globe.

Il a enrôlé une de ses filles avec son ancienne belle-sœur pour offrir un témoignage sous serment qui ferait passer son ex-femme comme l’agresseur.

Sa fille a déclaré que ses parents avaient une relation défectueuse et que sa mère avait été maltraitée mentalement, émotionnellement et physiquement, selon le Globe.

Comment White et d’autres ont-ils réagi à la résiliation?

Carter, l’avocat de White, a déclaré que le maire « s’était trompé sur celui-ci » et s’est engagé à continuer à se battre pour White contre Janey et la ville.

White envisage de déposer une plainte pour droits civiques contre Janey et la ville, selon son avocat Crédit : Getty

Selon le Globe, Carter a déclaré que White prévoyait de déposer une plainte pour atteinte aux droits civils « pour envoyer le message que ce type de traitement illégal et préjudiciable ne doit plus se reproduire à quiconque ».

Walsh a nié être au courant de l’une des revendications et allégations lorsqu’il a nommé White.

Mais l’ancien commissaire de police de Boston, William Gross, a suggéré que Walsh était au courant parce qu’en 2014, le secrétaire au Travail examinait les candidats pour une promotion, un processus qui nécessite de parcourir les dossiers des affaires internes.

Qui remplacera Dennis White ?

Le département aurait Gregory Long comme commissaire par intérim qui a remplacé White depuis février.

Long continuera à occuper ce poste jusqu’à ce qu’un remplacement soit confirmé.

Le maire de Boston, Janey, n’a pas encore révélé qui remplacera White Crédit : Getty

Le maire n’a pas immédiatement nommé de remplaçant, mais elle a déclaré qu’elle prévoyait de lancer une « recherche nationale » pour un commissaire permanent qui sera nommé d’ici la fin de l’année.

Janey a déclaré qu’elle partagerait plus de détails sur le remplacement dans les semaines à venir, selon le Globe.