Qui est le colocataire de Big Brother, Zak ?

BIG Brother est de retour à la télévision après cinq ans d’absence.

L’émission redémarrée sur ITV a débuté avec un tout nouveau groupe de colocataires, et cela inclut Zak.

Qui est Zak ?

Zak est un mannequin de 28 ans originaire de Manchester, qui vit dans la maison Big Brother.

Il a quitté la Thaïlande pour s’installer au Royaume-Uni vers l’âge de dix ans et a révélé à quel point il « surprend souvent les gens » lorsqu’il leur raconte l’histoire de sa vie.

Avant d’entrer dans le célèbre complexe, Zak a déclaré à ITV qu’il avait hâte de « s’amuser et de faire connaissance avec plein d’étrangers ».

Le mannequin a ajouté : « J’ai hâte de rencontrer tout le monde et de voir ce que tout le monde fait. Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, alors j’ai juste hâte de découvrir ce qui va se passer.

Il a révélé que ses amis et sa famille lui avaient « toujours » dit qu’il devrait passer à la télévision, mais Zak n’était pas très enthousiaste à l’idée de participer à une émission de rencontres, comme Love Island – alors il a choisi Big Brother.

« Je veux faire un spectacle où je pourrais simplement être moi-même, faire ressortir ma personnalité et rire avec les gens », a-t-il expliqué.

Qui fait partie du casting de Big Brother 2023 ?

Au dessus de suivant Pendant six semaines, les colocataires de BB devront vivre ensemble tout en s’affrontant dans des tâches et en s’expulsant mutuellement.

Chaque semaine, ils devront désigner leur colocataire le moins préféré, qui sera ensuite partant.

Ils seront lentement réduits, un heureux gagnant remportant les 100 000 £.

Voici une liste complète des colocataires de Big Brother 2023 qui ont rejoint Zak dans la maison.

Jenkin, 25 ans – barman de Bridgend

Henry, 25 ans – écrivain culinaire des Cotswolds

Dylan, 39 ans – DJ de Coventry

Trish, 33 ans – maman à temps plein de

Yenrin, 25 ans – agent de support client de Harrogate

Hallie, 18 ans – animatrice jeunesse de Londres

Farida, 50 ans – maquilleuse de Wolverhampton.

Jordan 25 – avocat de Scunthorpe

Matty, 24 ans – médecin de l’île de Man

Noky, 26 ans – banquier de Derby

Kerry, 40 ans – responsable du NHS d’Essex

Olivia, 23 ans – danseuse de Glasgow

Paul, 23 ans – agent de sécurité de Liverpool

Chanelle, 29 ans – thérapeute dentaire de Llanelli

Tom, 21 ans – boucher du Somerset

Comment puis-je regarder Big Brother ?

Big Brother est diffusé à 21h sur ITV2 du dimanche au vendredi, avec une pause le samedi.

ITVX propose également une diffusion en direct jusqu’aux petites heures du matin.

Deux nouveaux animateurs ont également rejoint l’émission – AJ Odudu et Will Best.

Le duo présente également une série dérivée quotidienne intitulée Big Brother: Late And Live, diffusée directement après l’émission principale.

L’émission était auparavant diffusée sur Channel 4 et Channel 5.