PIG était l’un des 12 personnages à emmener sur la scène de The Masked Dancer.

Ils ont montré leurs mouvements de danse du nid, mais qui était Pig ?

Qui est le cochon de The Masked Dancer UK ?

Une star talentueuse qui espérait garder son identité secrète lors de la deuxième saison de The Masked Dancer était Pig.

Pig a sauté sur la chanson à succès de Katrina And The Waves Walking On Sunshine dans une bataille avec Sea Slug.

Mais c’est le cochon qui a perdu lors du vote du public – se retrouvant dans les trois derniers avant d’être choisi par les juges pour être démasqué.

Les agriculteurs de Telly Jimmy Doherty ou Kaleb Cooper de Clarkson’s Farm ont d’abord été soupçonnés de trotter à l’intérieur de ce costume.

Et les suppositions des juges étaient tout aussi éloignées de la réalité car ils ne pouvaient même pas s’entendre sur le sexe.

Jonathan Ross a choisi Richard Hammond ou Sandi Toksvig, Davina McCall a opté pour l’olympienne Jessica Ennis Hill et Oti Mabuse a opté pour Anita Rani.

La supposition de Peter Crouch était encore plus folle car il soupçonnait que le cochon jigging était le jockey Frankie Dettori

Cependant, lorsqu’elle a été démasquée, Pig s’est révélée être l’actrice de Gavin And Stacey, Joanna Page.

Quels autres personnages sont sur The Masked Dancer?

Pig n’est que l’un des 12 nouveaux artistes qui essayaient de garder leur identité secrète des juges et des téléspectateurs.

Chaque semaine, ils exécutent une routine de danse fabuleuse, qui pourrait être un indice de qui ils sont.

Les autres personnages participant à The Masked Dancer 2022 incluent:

Astronaute

Cactus

Chandelier

Chaussettes étranges

Onomatopée

Roi nacré

Pilier et poteau

Cocktail de crevettes

Ciseaux

Limace de mer

Sauce tomate

Comment fonctionne The Masked Dancer ?

Chaque semaine, des célébrités exécutent une routine de danse, tout en cachant leur identité dans un costume élaboré

En plus de jouer le rôle de leurs alter-ego, chaque acte offre des indices cryptiques sur leur identité avant de danser.

Mais leurs voix seront déguisées pour dérouter les téléspectateurs et le jury.

Le public peut voter pour son favori et les deux derniers se présentent devant les juges qui choisiront le personnage qu’ils veulent voir démasqué.





Malheureusement, les téléspectateurs à la maison ne peuvent pas voter – mais ils peuvent toujours s’amuser en essayant de deviner l’identité des danseurs célèbres.

Quand passe The Masked Dancer à la télévision ?

La nouvelle série de The Masked dancer a débuté le samedi 3 septembre 2022.

C’est le samedi à 18h30 sur ITV et ITV Hub.

Cette saison, le footballeur Peter Crouch a remplacé le juge habituel Mo Gilligan.

Il siège aux côtés de l’ancienne star de Strictly Oti, de l’animateur de l’émission de chat Jonathan et de la présentatrice de télévision Davina.

Joel Dommett est à nouveau l’animateur de l’émission.