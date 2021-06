Qui est le co-créateur de Rick et Morty, Dan Harmon ?

DAN Harmon est un écrivain, producteur, acteur et comédien américain qui a co-créé la série animée Adult Swim Rick et Morty.

Harmon a été critiqué l’année dernière pour un vieux clip controversé qui a refait surface de son passé.

Qui est Dan Harmon ?

Harmon est un co-créateur de la populaire série animée Rick et Morty.

Rick et Morty est une série animée diffusée sur le réseau câblé Adult Swim sur un scientifique alcoolique colérique, Rick Sanchez, et son petit-fils adolescent au tempérament nerveux, Morty Smith.

Épisode par épisode, Rick persuade Morty de le rejoindre dans une série de mésaventures étranges à travers le multivers galactique.

L’émission a fait ses débuts en 2013 et son contenu animé excentrique a captivé le public du monde entier.

Quelle est la vidéo controversée qui a refait surface en ligne ?

Les parents d’enfants fans de Rick et Morty ont demandé que l’émission soit annulée en 2020 après qu’une vieille vidéo ait refait surface sur les réseaux sociaux d’Harmon.

Harmon a parodié la populaire émission Dexter en 2009 en créant et en enregistrant son propre pilote intitulé Daryl.

Un clip, tiré du pilote de Daryl, représente Harmon faisant semblant de violer une poupée.

Vous pouvez regarder le clip ici, mais la discrétion du spectateur est fortement conseillée.

Les publications sur l’ancienne vidéo de Harmon sont devenues virales sur Facebook et Twitter, et certaines incluaient le hashtag #SavetheChildren ou #SaveOurChildren.

S’est-il excusé pour la vidéo ?

Lorsque la vidéo a refait surface pour la première fois en 2018, Harmon a publié une déclaration :

« En 2009, j’ai fait un ‘pilote’ qui s’efforçait de parodier la série Dexter et n’ai réussi qu’à offenser. J’ai vite réalisé que le contenu était bien trop désagréable et j’ai immédiatement retiré la vidéo. Personne ne devrait jamais avoir à voir ce que vous avez vu et pour cela, je m’excuse sincèrement.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été indignés et dégoûtés par le clip.

« Rick and Morty a tendance à rn parce que tout le monde parle de ce sketch de dan harmon. Mais tout le monde oublie que Justin Roiland était dans une émission intitulée Incroyable tales en tant que M. Jellybean qui était un pédophile. Les deux créateurs sont malades « , a écrit un ancien fan.

« Dan Harmon est malade et dégoûtant, et si vous êtes d’accord avec cela, vous l’êtes aussi », a déclaré un autre.

« Vous qui regardez Rick et Morty ? Avez-vous vu cette vidéo de Dan Harmon wtf » a lu un Tweet.

« Tout le monde tyna annule Rick et [Morty] car Dan Harmon a fait un sketch sur les valeurs choc il y a 11 ans. Blagues sur eux, nous étions au courant », a écrit un utilisateur pour défendre le créateur de la série.

Rick et Morty ont-ils été annulés après l’incident ?

Malgré la polémique, l’émission n’a pas été annulée.

Lorsque la vidéo a refait surface pour la première fois en 2018, Adult Swim a publié une déclaration :

« Chez Adult Swim, nous recherchons et encourageons la liberté créative et cherchons à repousser les limites de plusieurs manières, en particulier autour de la comédie.

« Le contenu offensant de la vidéo de Dan 2009 qui a récemment fait surface démontre un manque de jugement et ne reflète pas le type de contenu que nous recherchons. Dan a reconnu son erreur à l’époque et s’est excusé. Il comprend qu’il n’y a pas de place pour ce type de contenu ici à Natation pour adultes. »

Les patrons de l’émission ont révélé que la production de la saison cinq était toujours en cours malgré la pandémie de coronavirus.

Le resurfaçage de la vidéo a conduit certains utilisateurs de médias sociaux à croire que l’émission avait été complètement annulée, mais en fait, Adult Swim a commandé six saisons supplémentaires de l’émission.

Comment regarder la saison 5 de Rick et Morty ?

La comédie d’animation est revenue sur les écrans le 20 juin 2021.

Appelé « Mort Dinner Rick Andre », le premier épisode de la saison cinq a vu Morty invoquer accidentellement l’ennemi juré de son grand-père, M. Nimbus.

Pendant ce temps, Rick se retrouve face à son plus grand ennemi, qui mentionne la défunte épouse de Rick, Diane.

La saison cinq de Rick et Morty est diffusée le dimanche sur Adult Swim avec des épisodes à suivre sur Netflix, Hulu et HBO.