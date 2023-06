Qui est le chef Keef ? 5 choses à propos du rappeur – Hollywood Life

Voir la galerie





Chief Keef (né Keith Cozart) est un rappeur américain.

Il est surtout connu pour ses chansons « I Don’t Like » et « Love Sosa », qui ont contribué à populariser le sous-genre drill.

En 2023, il a été répertorié comme l’un des interprètes des BET Awards.

Le temps guérit toutes les blessures. Près d’une décennie après Chef Keef a été banni des BET Awards, l’influent rappeur participera à la cérémonie 2023, qui aura lieu le 25 juin à 20 h HE. L’interdiction aurait commencé en 2013 lorsqu’il a publié une vidéo sur le réseau. « Mec, f-k BET! » Keef a déclaré dans un clip sur les réseaux sociaux, par XXL. « Nous sommes ici, mec. Si nous allons aux BET Awards, les chaînes se font prendre. B—il se fait baiser. Ces mamans se font baiser. Voler, enceinte, tout.

Keef a alimenté les rumeurs en 2014, affirmant qu’il avait été banni du réseau et des récompenses parce qu’il n’avait pas assisté à une édition du réseau. 106 & Parc montrer. Il a dit qu’il avait sauté l’émission « [because] Je n’en ai pas envie », par XXL. Bow Wow a confirmé plus tard l’interdiction, affirmant qu’il « se battait pour obtenir [Keef] sur 106. C’était un non-aller des tiges. Ils l’ont vraiment black-boulé de [the] intégrer. C’est fou. »

Cependant, Keef (né Keith Cozart) revient sur le réseau après avoir aidé à créer le son associé au drill rap. Keef, originaire de Chicago, a commencé à rapper dans sa jeunesse, en utilisant la machine à karaoké de sa grand-mère pour enregistrer ses premiers raps. Il a abandonné ses études secondaires pour poursuivre sa carrière, ce qui lui a valu d’être salué comme l’une des voix les plus influentes de sa génération. Obtenez le scoop sur Keef ci-dessous.

Chief Keef aime la vraie religion.

En 2012, alors que Chief Keef faisait ses débuts, il s’est déclaré « True Religion Fein » sur sa mixtape acclamée par la critique, Revenu d’entre les morts. La chanson comprenait des répliques comme « Nous ne voulons pas de témoin / Bougez-le comme sa forme physique / My True section ridicule » et « I’m a True Religion fein / I got on True Religion jeans / Trick, what the f–k tu veux dire? / Suce mon jean True Religion.

Dix ans plus tard, Keef et True Religion se sont associés pour une collaboration qui comprenait des vestes, des jeans, des chemises et d’autres pièces True Religion détaillées avec des flammes, des crânes de dessins animés, des cœurs et d’autres motifs.

« Cela a toujours été un rêve de travailler avec True Religion depuis que j’ai fait la chanson », a-t-il déclaré. Complexe à propos de la collaboration. « Je leur ai dit que j’avais commencé à concevoir et que je voulais faire une collaboration et travailler sur des trucs. Et ils étaient prêts à me laisser faire. Ils m’ont donné toute la créativité pour tout faire. Je suis juste allé travailler.

Il a eu quelques problèmes avec la loi.

Chief Keef n’est pas étranger à la police. L’un de ses premiers incidents a eu lieu lorsqu’il a été appréhendé pour fabrication et distribution d’héroïne en janvier 2011. Il n’avait alors que 15 ans, il a donc été considéré comme un délinquant juvénile et qualifié de «délinquant» au lieu d’être coupable des accusations. Pour cette raison, il a été assigné à résidence. À la fin de la même année, il a été inculpé de trois chefs de voies de fait graves avec une arme à feu sur un policier et d’utilisation illégale aggravée d’une arme après avoir été approché par un policier alors qu’il tenait une arme chargée. Il s’est enfui et aurait pointé son arme sur les policiers qui le poursuivaient avant d’être attrapé. Il a également été condamné à la détention à domicile chez sa grand-mère pour l’incident.

D’autres arrestations quelques années plus tard comprenaient une pour avoir prétendument fumé du cannabis en public et pour conduite désordonnée et une autre pour excès de vitesse au volant. Il a été libéré de prison sous caution et a reçu des mois de probation et un nombre fixe d’heures pour le service communautaire et des tests de dépistage de drogue réguliers. Il est retourné en prison quelques mois plus tard pour une violation de probation lorsqu’il a été testé positif à la marijuana. Deux sociétés différentes ont également poursuivi Chief pour ne pas s’être présenté à deux concerts auxquels il était censé se produire. Pour l’un d’eux, il a été condamné à payer 230 019 $ par défaut pour avoir ignoré le procès.

Sa carrière a décollé avec l’aide de Kanye West.

Chief a commencé à faire des mixtapes qui ont conduit à la popularité et au succès locaux vers 2011. Sa première chanson « I Don’t Like » est devenue un hit à Chicago et a attiré l’attention de Kanye, ce qui a conduit Yeezy à faire un remix de la chanson avec d’autres rappeurs. Pusha T, Jadakiss, et Big Sean. En 2012, sa renommée avait augmenté à un niveau plus élevé. Il a finalement signé avec Interscope Records peu de temps après et a sorti son premier album, Enfin riche, en décembre 2012. L’album présentait de nombreux rappeurs de premier plan tels que 50 centimes, Wiz Khalifa, Jeune Jeezy, et Rick Ross.

Il est crédité d’être le pionnier du sous-genre Drill.

« Il n’est plus original de suggérer que Chief Keef a fini par être plus influent que prévu lorsqu’il est sorti de l’obscurité en 2012 », a écrit David Drake pour Le contour en 2018. Depuis son arrivée, Keef a été reconnu comme l’un des pionniers du sous-genre de rap Drill, mélangeant les sons de la musique trap avec des paroles de gangsta rap. « L’émergence de Keef a été un changement de paradigme qui a marqué l’arrivée d’une nouvelle génération, un changement radical dans le son de la musique, dans la façon dont elle était couverte, d’où elle venait et comment l’industrie commercialisait ses artistes », écrit Drake.

Keef « a développé un langage esthétique complexe, cohérent et évolutif, un style de musique et de marketing, qui a été facilement imité au cours des cinq prochaines années à la maison et à travers le pays », selon Drake. « Keef est, bien sûr, influent, peut-être l’artiste hip-hop le plus influent de son temps. Il y a de bonnes raisons de penser qu’il est le principal auteur-compositeur de rap de sa génération, créant plus de styles que n’importe lequel de ses pairs, ce qui le placerait à l’avant-garde de sa génération dans la musique populaire en gros – même si ce succès créatif ne se reflète pas par plaques sur les murs.

Il a été abattu en 2018.

Keef a été abattu devant l’hôtel W de Times Square à New York en juin 2018. Heureusement, ses assaillants avaient un mauvais objectif. « Le chef Keef, qui était à New York pour un événement, ainsi que son équipe et les autres membres de Glory Boyz Entertainment (GBE) qui voyageaient avec lui, sont en sécurité », a déclaré le représentant de Keef, Timbres Portia, dit Panneau d’affichage.

Un an plus tard, Kintea McKenzieun rappeur connu sous le nom de Kooda B et un associé du rappeur controversé Tekashi 6ix9ine, a plaidé coupable à la fusillade, par Pitchfork. En novembre 2018, TMZ a publié une vidéo, « ce qui semblait être 6ix9ine commandant un hit sur le cousin de Keef, Tadoe », par Pitchfork.

