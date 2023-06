Qui est le chef du groupe de mercenaires appelant à une rébellion armée en Russie ?

Le chef de l’entreprise militaire privée Wagner a appelé vendredi à une rébellion armée visant à renverser le ministre russe de la Défense. Les services de sécurité russes ont immédiatement réagi en ouvrant une enquête pénale sur Yevgeny Prigozhin.

Il a précédemment dénoncé les dirigeants militaires du pays pour les échecs de la guerre en Ukraine et est connu pour sa querelle de longue date avec le ministère de la Défense.

Un regard sur le rôle de Prigozhin et Wagner, 62 ans, dans la guerre :

Prigozhin a publié une série d’enregistrements vidéo et audio en colère dans lesquels il accuse le ministre de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir ordonné vendredi une frappe à la roquette sur les camps de campagne de Wagner en Ukraine, où ses troupes combattent au nom de la Russie.

Prigozhin a déclaré que ses troupes puniraient désormais Choïgou dans une rébellion armée et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Le ministère de la Défense a nié avoir effectué l’attaque à la roquette.

Le Comité national antiterroriste, qui fait partie des Services fédéraux de sécurité, ou FSB, a déclaré qu’il ferait l’objet d’une enquête pour avoir appelé à une rébellion armée.

Le FSB a exhorté les soldats sous contrat de Wagner à arrêter Prigozhin et à refuser de suivre ses «ordres criminels et perfides». Il a qualifié ses déclarations de « coup de poignard dans le dos des troupes russes » et a déclaré qu’elles revenaient à fomenter un conflit armé en Russie.

La police anti-émeute et la Garde nationale ont été dépêchées pour renforcer la sécurité dans les principales installations de Moscou, y compris les agences gouvernementales et les infrastructures de transport, a rapporté Tass.

Prigozhin a été reconnu coupable de vol et d’agression en 1981 et condamné à 12 ans de prison. Après sa libération, il a ouvert une entreprise de restauration à Saint-Pétersbourg dans les années 1990. C’est à ce titre qu’il a fait la connaissance de l’actuel président Vladimir Poutine, alors adjoint au maire de la ville.

Prigozhin a utilisé cette connexion pour développer une entreprise de restauration et a remporté des contrats lucratifs avec le gouvernement russe qui lui ont valu le surnom de « chef de Poutine ». Il s’est ensuite étendu à d’autres domaines, y compris les médias et une tristement célèbre « usine à trolls » sur Internet qui a conduit à son inculpation aux États-Unis pour ingérence dans l’élection présidentielle de 2016.

En janvier, Prigozhin a reconnu avoir fondé, dirigé et financé la société ténébreuse Wagner.

Wagner a été vu pour la première fois en action dans l’est de l’Ukraine peu après qu’un conflit séparatiste y ait éclaté en avril 2014, dans les semaines qui ont suivi l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Tout en soutenant l’insurrection séparatiste dans le Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, la Russie a nié y avoir envoyé ses propres armes et troupes malgré de nombreuses preuves du contraire. L’engagement d’entrepreneurs privés dans les combats a permis à Moscou de maintenir un certain degré de déni.

La compagnie de Prigozhin s’appelait Wagner d’après le surnom de son premier commandant, Dmitry Utkin, un lieutenant-colonel à la retraite des forces spéciales de l’armée russe. Il s’est rapidement forgé une réputation de brutalité et d’impitoyabilité.

Le personnel de Wagner s’est également déployé en Syrie, où la Russie a soutenu le gouvernement du président Bashar Assad dans une guerre civile. En Libye, ils ont combattu aux côtés des forces du commandant Khalifa Hifter. Le groupe a également opéré en République centrafricaine et au Mali.

Prigozhin aurait utilisé le déploiement de Wagner en Syrie et dans les pays africains pour obtenir des contrats miniers lucratifs. La sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland a déclaré en janvier que la société utilisait son accès à l’or et à d’autres ressources en Afrique pour financer ses opérations en Ukraine.

Certains médias russes ont affirmé que Wagner était impliqué dans le meurtre en 2018 de trois journalistes russes en République centrafricaine qui enquêtaient sur les activités du groupe. Les meurtres restent non résolus.

Les pays occidentaux et les experts de l’ONU ont accusé les mercenaires Wagner de violations des droits de l’homme dans toute l’Afrique, y compris en République centrafricaine, en Libye et au Mali.

En 2021, l’Union européenne a accusé le groupe de « graves atteintes aux droits humains, y compris la torture et les exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », et de mener des « activités déstabilisatrices » en République centrafricaine, en Libye, en Syrie et en Ukraine.

Une vidéo a fait surface prétendant montrer certaines des activités qui ont contribué à la réputation redoutable de Wagner.

Une vidéo en ligne de 2017 montrait un groupe de personnes armées, apparemment des sous-traitants de Wagner, torturant un Syrien et le battant à mort avec un marteau avant de mutiler et de brûler son corps. Les autorités russes ont ignoré les demandes d’enquête des médias et des militants des droits humains.

En 2022, une autre vidéo montrait un ancien entrepreneur de Wagner battu à mort avec un marteau après avoir prétendument fui du côté ukrainien et avoir été rapatrié. Malgré l’indignation du public et les demandes d’enquête, le Kremlin a fermé les yeux.

Wagner a joué un rôle de plus en plus visible dans la guerre alors que les troupes régulières russes subissaient de lourdes attritions et perdaient du territoire dans des revers humiliants.

Prigozhin a visité les prisons russes pour recruter des combattants, promettant des pardons s’ils survivaient à une tournée de six mois en première ligne avec Wagner.

Dans l’interview de mai, il a déclaré avoir recruté 50 000 condamnés, dont environ 10 000 ont été tués à Bakhmut ; un nombre similaire de ses propres combattants y sont morts.

Il a dit qu’il avait 50 000 hommes à sa disposition « dans les meilleurs moments », avec environ 35 000 sur les lignes de front à tout moment. Il n’a pas précisé si ces chiffres incluaient les condamnés.

Les États-Unis ont estimé que Wagner avait environ 50 000 combattants en Ukraine, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés. Un responsable américain a déclaré que près de la moitié des 20 000 soldats russes tués en Ukraine depuis décembre appartenaient aux troupes de Wagner à Bakhmut.

Les États-Unis estiment que Wagner dépense environ 100 millions de dollars par mois dans le combat. En décembre, Washington a accusé la Corée du Nord de fournir des armes, notamment des roquettes et des missiles, à la société russe en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Wagner et la Corée du Nord ont démenti ces informations.

Si l’accusation américaine est vraie, la portée de Wagner pour les armes nord-coréennes peut refléter son différend de longue date avec les dirigeants militaires russes, qui remonte à la création de l’entreprise.

Prigozhin a revendiqué en janvier l’entière responsabilité de la capture de la ville minière de Soledar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, et a accusé le ministère russe de la Défense d’avoir tenté de voler la gloire de Wagner. Il s’est plaint à plusieurs reprises que l’armée russe n’avait pas fourni à Wagner suffisamment de munitions pour capturer Bakhmut et a menacé de retirer ses hommes.

Des troupes prétendues être des sous-traitants de Wagner en Ukraine ont enregistré une vidéo dans laquelle ils ont couvert le chef de l’état-major général de l’armée russe, le général Valery Gerasimov, de malédictions et d’accusations de ne pas avoir fourni de munitions.

Prigozhin a également pointé du doigt Choïgou pour ses critiques acerbes tout en accusant les chefs militaires russes d’incompétence. Ses plaintes fréquentes sont sans précédent pour le système politique russe étroitement contrôlé, dans lequel seul Poutine pouvait émettre de telles critiques.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré le mois dernier que les remarques de Prigozhin critiques à l’égard de la guerre « pourraient être une sorte de manière morbide de lui … revendiquer le mérite de tout ce qu’ils ont pu accomplir à Bakhmut, mais aussi essayer d’embarrasser publiquement le ministère de la Défense en disant que le coût a été supporté en sang et en argent par Wagner, et non par l’armée russe.

Autrefois une figure de l’ombre, Prigozhin a de plus en plus rehaussé son profil public, se vantant presque quotidiennement des prétendues victoires de Wagner, se moquant sardoniquement de ses ennemis et se plaignant des hauts gradés militaires.

Interrogé récemment sur une comparaison médiatique de lui avec Grigori Raspoutine, un mystique qui a acquis une influence fatale sur Le dernier tsar de Russie en prétendant avoir le pouvoir de guérir l’hémophilie de son fils, Prigozhin a claqué : « Je n’arrête pas le sang, mais je répands le sang des ennemis de notre patrie.