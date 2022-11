Qui est le charpentier DIY SOS Mark Millar ?

DIY SOS ravit les téléspectateurs de la BBC depuis sa première diffusion sur nos écrans en 1999.

L’émission voit le présentateur Nick Knowles et son équipe d’experts aider à transformer et à rénover les maisons de personnes à travers le Royaume-Uni – et Mark Millar fait partie de l’équipe.

Mark Milla fait partie de l’équipe DIY SOS[/caption]

Qui est Marc Millar ?

En tant que membre apprécié de l’équipe d’experts DIY SOS de Nick Knowles, Mark Millar a travaillé comme menuisier partout au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

Il vient d’Irlande du Nord et a grandi à Belfast au milieu des Troubles.

En grandissant, il aspirait à une formation de chef, mais a plutôt suivi un apprentissage de menuisier.

Après quatre ans, il a troqué l’Irlande pour Londres avant de s’installer à Bristol.

C’est là qu’il a créé sa propre entreprise de construction, qui a remporté un énorme succès et compte de nombreux clients célèbres.

Les travaux de construction de Mark l’ont mené jusqu’à New York.

Mark aurait pu être sur DIY SOS depuis le tout début.

En 1999, il a été approché pour présenter la première série de DIY SOS devant la caméra, mais il a refusé en raison de la quantité de travail de clients privés qu’il avait réservé.





Six ans plus tard, on lui a de nouveau demandé s’il aimerait devenir chef de projet pour la série populaire, cette fois, il a sauté sur l’occasion.

Mark est un passionné de plein air.

Il est plongeur tremplin dans sa jeunesse – il a remporté les championnats de plongée irlandais et aime maintenant nager dans la nature et chasser pour trouver de bons endroits pour le faire, ainsi que faire du kayak et du camping.

Que fait Mark Millar sur DIY SOS ?

En ce qui concerne son rôle sur DIY SOS, Mark est le chef de projet – celui qui doit trouver comment intégrer des semaines de travail en seulement neuf jours.

16 ans après sa première apparition, le spectacle est devenu de plus en plus fort avec Mark au cœur.

La série est l’un des programmes de jour les plus populaires à la télévision et a même reçu une nomination aux Bafta pour le meilleur programme de longs métrages.

Les tâches de Mark vont au-delà de se présenter lorsque les caméras tournent, il joue également un rôle essentiel sur le plan éditorial et sur toutes les décisions de production. Il visite tous les sites et a une énorme influence sur les histoires qui arrivent à l’écran.

À quelles autres émissions de télévision a-t-il participé?

Le travail de Mark dans les médias et la télévision s’étend bien au-delà de DIY SOS.

Il est souvent invité à apparaître dans des émissions de radio en tant qu’expert en bricolage et a participé à plusieurs reprises à Children In Need.

En septembre 2020, il a aidé à relever le plus grand défi de DIY SOS à ce jour pour Children in Need – un énorme projet à Swansea, la construction de la toute première école de surf adaptée aux personnes handicapées en tant qu’élément architectural emblématique en seulement 11 jours.

Mark est le présentateur de Dream Kitchens And Bathrooms pour Channel 5 et How Safe Is Your House de BBC One.

Mark a également participé à l’émission Pointless Célébrités.