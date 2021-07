Qui est le champion du concours multiple des Jeux olympiques de Tokyo?

Sunisa Lee, 18 ans, ira à Auburn à l’automne et fera partie de l’équipe de gymnastique de l’école.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont les premiers Jeux d’été de Lee.

Lee est né et a grandi à St. Paul, Minnesota.

Corrections et clarifications : Dans une version précédente de cette histoire, une photo a mal identifié Suni Lee.

Sunisa Lee est un membre clé de l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis qui a remporté l’argent après le retrait inattendu de Simone Biles de la compétition par équipe. Lee a réalisé une performance exceptionnelle aux essais olympiques américains, terminant deuxième du concours général derrière Simone Biles.

Lee est une étoile montante, en particulier aux barres asymétriques, où elle a la routine la plus difficile au monde. Mais elle est également forte dans les trois autres épreuves, surpassant Biles lors de la deuxième journée de compétition aux essais.

Jeudi, elle a remporté la médaille d’or du concours multiple aux Jeux olympiques de Tokyo, devenant ainsi la cinquième gymnaste américaine consécutive à remporter l’or.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE :Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

TEXTE AVEC NOUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO :Abonnez-vous aux textes, où nous serons votre guide officiel des Jeux

Apprenez à connaître le reste de l’équipe de gymnastique Team USA :

Quel âge a Sunisa Lee ?

Lee est né le 9 mars 2003 et a 18 ans.

Quelle est la taille de Sunisa Lee ?

Lee mesure cinq pieds.

D’où vient Sunisa Lee ?

Lee est né et a grandi à St. Paul, Minnesota. Elle s’entraîne au Midwest Gymnastics Center dans le Minnesota.

De quelle ethnie est Sunisa Lee ?

Lee est Hmong, un groupe ethnique originaire des régions montagneuses de Chine, du Vietnam, du Laos et de Thaïlande. Ils sont membres de l’Organisation des nations et des peuples non représentés depuis 2007. Des milliers de réfugiés Hmong ont immigré aux États-Unis après la guerre du Vietnam. Selon la Minnesota Historic Society, l’État d’origine de Lee compte plus de 68 000 habitants Hmong et la région métropolitaine de Twin Cities compte la plus grande concentration de Hmong aux États-Unis.

Lee est la première gymnaste olympique américaine Hmong, ce qu’elle a dit à People » signifie beaucoup pour la communauté Hmong … et pour être juste une source d’inspiration pour les autres Hmong. [means] beaucoup pour moi aussi. »

Combien de médailles possède Sunisa Lee ?

Les Jeux de Tokyo sont les premiers de Lee et elle a remporté l’or au concours multiple et une médaille d’argent dans la compétition par équipe. Cependant, elle a remporté trois médailles aux championnats du monde, toutes lors de l’événement 2019 à Stuttgart, en Allemagne. Elle a remporté une médaille d’or par équipe, une médaille d’argent individuelle aux exercices au sol et une médaille de bronze individuelle aux barres asymétriques.

Qui a le plus de médailles olympiques ?

La gymnaste olympique la plus décorée de tous les temps est Larisa Latynina, qui a participé à trois Jeux olympiques de 1956 à 1964. Elle a remporté 18 médailles, dont neuf d’or. Shannon Miller a remporté le plus de médailles olympiques pour les États-Unis en gymnastique avec sept lors des Jeux olympiques de 1992 et 1996.

Quand Sunisa Lee concourra-t-elle à Tokyo ?

Lors de la ronde de qualification du 25 juillet, Lee s’est qualifié pour la finale individuelle du concours général et des barres asymétriques. Elle a également participé à la finale par équipe le 27 juillet. Elle a remporté le concours général individuel le 29 juillet. Lee participera à la finale des barres asymétriques, où elle sera favorite pour l’or, le 1er août.

Où Sunisa Lee va-t-elle à l’école ?

Lee ira à l’Université d’Auburn à l’automne et concourra dans l’équipe de gymnastique des Tigers.

Contactez Emily Adams à eaadams@gannett.com ou sur Twitter @eaadams6.