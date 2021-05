Karrion Kross est l’actuel champion de la WWE NXT dans un deuxième règne record.

Kross est revenu d’une blessure qui l’a amené à abandonner le titre en 2020, ce qui lui a permis de reprendre l’événement Stand and Deliver de NXT en avril.

Karrion Kross et sa petite amie et valet Scarlett sont actuellement signés à la WWE[/caption]

Qui est le champion de la WWE NXT Karrion Kross?

Karrion Kross est né Kevin Kesar le 19 juillet 1985.

Kross a déclaré au Sun: « J’étais préprogrammé pour être un lutteur, depuis que je suis enfant. »

Il est connu pour son temps à Lutte à impact, Lucha Libre AAA Worldwide, Major League Wrestling et diverses promotions indépendantes.

En 2015, la star de NXT a fait ses débuts dans Global Force Wrestling, une promotion fondée par WWE Hall of Famer Jeff Jarrett à Nashville.

Karrion Kross est deux fois champion NXT[/caption]

En 2018, Kross s’est rendu à l’Impact Wrestling et a demandé sa libération en 2019 en raison de problèmes de direction créative pour son personnage.

En février 2020, il a été annoncé que le joueur de 35 ans avait signé un accord avec la WWE.

Lui et sa vraie petite amie Scarlett ont fait leurs débuts sur NXT lors de l’épisode du 8 avril.

À NXT Takeover XXX après seulement sept matchs télévisés, Kross a remporté le titre NXT.

Kross a déclaré qu’il était préprogrammé pour devenir un lutteur professionnel[/caption]

« Cette nuit-là était une nuit que je chassais tous les jours pendant de nombreuses années, donc au moins je me sentais épanouie », a déclaré Kross au Sun.

Malheureusement, il a dû y renoncer en raison d’une blessure à l’épaule, mais il reprendrait le championnat NXT pour la deuxième fois.

«La deuxième victoire au titre, nous avons complètement dépassé ce que nous avons fait la première fois et j’en suis incroyablement fier.»

En 2018, il a remporté le Rising Star Award du Cailiflower Alley Club en 2018.

Karrion Kross a fait ses débuts à NXY et a eu un impact énorme depuis[/caption]

Kross et Scarlett sont appelés à devenir de grandes stars de la WWE[/caption]

Comment Karrion Kross a-t-il rencontré sa petite amie Scarlett?

Kross est actuellement en couple avec sa collègue lutteuse Scarlett, de son vrai nom Elizabeth Chihaia, qu’il a rencontrée sur le circuit de lutte.

«Nous sommes très semblables et aussi différents de manière très complémentaire», déclare Kross.

Ils ont travaillé ensemble dans diverses promotions de lutte et ont élaboré ensemble leur présentation créative.

Kross a été covalent à quel point lui et Scarlett se complimentent[/caption]





«Nous avons juste une chimie naturelle où nous pensons de la même manière, cela complimente et où ne pense pas de la même manière, cela complimente.

Il est allé au The Sun qu’ils étaient amoureux des présentations plus grandes que nature de Kane et The Undertaker qui ont inspiré leur présentation actuelle.

