Les LONDRES pourront bientôt voter pour devenir le prochain maire de la capitale.

Le YouTuber Niko Omilana compte également parmi les 20 candidats record qui participeront.

Niko Omilana a annoncé sa candidature via ses comptes sur les réseaux sociaux Crédits: Getty

Qui est le candidat à la mairie de Londres Niko Omilana?

Niko Omilana est né en mars 1998 dans le Staffordshire.

Le joueur de 23 ans publie souvent des vidéos de ses farces sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 3 millions d’abonnés.

Sa dernière vidéo publiée le 3 avril 2021, dans laquelle il a ouvert un faux Starbucks en guise de farce, compte plus de 2 millions de vues.

Le joueur de 23 ans a annoncé sa candidature via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Le 2 avril 2021, Omilana a partagé une vidéo sur Instagram exhortant ses 1,1 million d’abonnés à voter pour lui lors de la prochaine élection du maire de Londres de 2021.

«Je suis Niko Omilana, père fondateur et chef suprême de la Niko Defence League et je suis candidat à la mairie de Londres.

«Comme vous pouvez le voir, je prends cela très au sérieux, tout ce qui s’est passé jusqu’à ce moment a été un échauffement, un jogging léger, une promenade dans le parc, mais maintenant nous sommes sur le point de prendre la plus grande ville du pays.

«Il n’y a pas de plus grand dirigeant dans ce pays que moi, alors faites plaisir à mes amis, votez Niko à la mairie de Londres le 6 mai… ou votre haleine pue!

« Assurez-vous que vous êtes également inscrit pour voter, vous ne voulez pas manquer celui-ci. »

Le joueur de 23 ans partage souvent des vidéos de ses farces sur YouTube Crédits: Rex

Pourquoi Niko Omilana se présente-t-il pour devenir maire de Londres?

Le 8 avril 2021, le jeune candidat a posté une vidéo demandant à être interviewé par la BBC.

Il a dit qu’il voulait «donner une voix aux jeunes».

« Bonjour BBC. Je m’appelle Niko Omilana et je me tiens ici devant vos bureaux et je ne pars pas avant d’avoir une interview », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «Vous voyez, j’ai pris toutes les précautions nécessaires, venant dans chacun de vos studios parce que je suis indigné.

«Non seulement vous donnez du temps d’antenne à mes concurrents, mais aussi vous prononcez mal mon nom, ce que je ne peux pas pardonner.

«J’ai été forcé de supposer que la seule raison pour laquelle mon nom a été mal prononcé est que je suis la plus jeune personne sur le bulletin de vote du maire et à cause de cela vous ne me respectez pas.

«Il est temps de donner la parole aux jeunes, BBC.

«D’une BBC à l’autre, faites le bon choix et interviewez-moi.

« Niko Omilana, votre futur maire de Londres. »

Suite à sa demande, il a par la suite annoncé que le réseau avait accepté de l’interviewer la semaine suivante.