‘Qui est le boss?’ la co-star Danny Pintauro révèle une relation “incertaine” avec Alyssa Milano

Danny Pintauro a joué Jonathan Bower pendant huit saisons dans la sitcom des années 80 “Who’s the Boss?” Des décennies plus tard, Pintauro partage ce que c’était vraiment dans les coulisses.

“Cela n’aurait pas pu être une meilleure expérience”, a-t-il déclaré sur le podcast “Behind the Velvet Rope” avec David Yontef. “Pendant toutes ces années, nous nous sommes vraiment réunis en famille.”

Malgré la camaraderie, les choses n’étaient pas tout à fait roses avec la co-star Alyssa Milano, qui jouait Samantha Micelli. “Alyssa et moi avons eu des moments douteux, mais c’était vraiment juste parce qu’elle était ‘adolescente’ et que j’étais ‘frère cadet’.”

ALYSSA MILANO FAIT LE POINT SUR LA SUITE DE “WHO’S THE BOSS”: “C’EST COOL DE FAIRE LE CERCLE COMPLET”

“Elle était juste comme, ‘Ah, sors d’ici.’ Et m’a claqué la porte au nez… Pas de méchanceté, juste des trucs de sœur aînée, de frère cadet », a-t-il dit.

Pintauro et Milano ont partagé la vedette avec Judith Light et Tony Danza.

Loin de la sitcom, Pintauro a essayé de se fondre du mieux qu’il pouvait à l’école.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mon objectif était d’être juste normal. Je voulais juste être comme tous les autres enfants. Je ne voulais pas être le ‘enfant de célébrité'”, a-t-il expliqué catégoriquement. “Et je n’ai jamais vraiment voulu être ça non plus. Comme, je n’étais pas fan des soirées et Alyssa allait à toutes les soirées télévisées et qui sait dans quoi se mettre.”

Se décrivant comme un “enfant ringard”, Pintauro ne prospérait pas socialement. Rétrospectivement, il pense que sa sexualité et sa personnalité ont eu un impact direct sur ses relations à l’école.

“Tout le monde savait que j’étais gay bien avant moi”, a-t-il partagé, avant de révéler que cela avait eu un impact sur son personnage dans “Who’s the Boss?”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Au cours des dernières saisons, un traumatisme supplémentaire a été créé à coup sûr. Les producteurs ne savaient pas quoi faire de moi”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas compris ces dernières saisons pourquoi ils avaient tant de mal à me trouver du bon matériel”, a révélé Pintauro. Il s’est demandé pourquoi son personnage n’avait pas d’épisode ou d’arc avec de la substance, et encore moins plus de deux lignes.

“Cela m’a vraiment envoyé pour une boucle d’une certaine manière, cela m’a juste fait sentir que je ne voulais pas. Je n’avais pas l’impression que quelqu’un me voulait là-bas. Et ce que je réalise maintenant avec le recul, après beaucoup de thérapie et de vie qui passe, c’est qu’ils Je ne savais vraiment pas quoi faire de moi. Et je ne peux pas leur en vouloir, à cette époque, ils ne pouvaient rien faire d’autre que des intrigues idiotes.

L’acteur de 46 ans a ajouté : “Je ne suis pas vraiment au courant de ma sexualité à ce moment-là”, même s’il pensait que les autres sur le plateau le savaient, ce qui a directement entravé le développement du personnage de Jonathan.

Aujourd’hui, Pintauro pense qu’il y a plus de représentation de la communauté LGBTQ+ à l’écran. Il se sent à l’aise avec l’idée de retourner dans le monde du théâtre, bien que l’acteur se soit éloigné avec joie pendant une longue période.