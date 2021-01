THE Masked Singer est de retour, ce qui signifie que les téléspectateurs se demandent qui pourrait être derrière tous les masques.

Bien que l’identité du blaireau reste un secret, beaucoup pensent qu’il s’agit de Ne-Yo.

Ne-Yo the Badger est-il sur The Masked Singer UK?

Il n’a pas été confirmé qui est derrière le masque Badger sur The Masked Singer.

Cependant, cela n’a pas empêché les téléspectateurs de deviner qui cela pourrait être, avec Ne-Yo actuellement la tendance.

Au fur et à mesure que la compétition se poursuivra, l’identité du Badger sera révélée.

Pourquoi les fans pensent-ils que Ne-Yo est le blaireau?



Twitter est inondé de téléspectateurs supposant avec confiance que Badger est Ne-Yo, avec un écrit: « prêt à parier ma vie que Badger est 100% Ne-Yo ».

Le premier indice est la voix du chanteur, qui, selon les fans, ressemble clairement à la voix reconnaissable de Ne-Yo.

D’autres disent que cela pourrait être le chanteur principal du groupe virtuel Gorillaz, en raison de son affirmation selon laquelle il était anonyme.

Une autre théorie est Ben Shepherd.

Pendant ce temps, les juges de la première semaine sont présumés Ne-Yo, le chanteur de Jamiroquai Jay Kay, Andy Serki et Will Young.

Qu’est-ce que le blaireau a chanté sur The Masked Singer?

Badger a eu le jury et la foule The Masked Singer debout ce soir alors qu’ils ont couronné Kelly Clarkson à cause de vous.

Après la performance époustouflante, les suppositions des juges ont varié énormément.