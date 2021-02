BADGER a laissé les téléspectateurs de The Masked Singer se gratter la tête alors qu’ils essayaient de déterminer qui était derrière le costume.

Bien que l’identité du blaireau reste un secret, beaucoup pensent qu’il s’agit de Ne-Yo, affirmant que le personnage a mis un faux accent.

Qui est le blaireau sur The Masked Singer?

Il n’a pas été confirmé qui est derrière le masque Badger sur The Masked Singer.

Twitter est inondé de gens qui supposent avec confiance que Badger est Ne-Yo, avec une écriture: « Je suis prêt à parier ma vie que Badger est 100% Ne-Yo ».

De nombreux fans ont détecté un changement dans l’accent du personnage après le dernier épisode de l’émission à succès.

«Badger a un faux accent britannique lorsqu’il parle et sonne ensuite américain en chantant #maskedsingeruk», a souligné un spectateur.

Un deuxième a ajouté: « L’accent de Badger a changé #MaskedSingerUK. »

«Le faux accent britannique de Badger est écoeurant #maskedsingeruk», a pesé un tiers, tandis qu’un quatrième a demandé: «L’accent de Badger a-t-il changé? Badger simule-t-il un accent? #MaskedSingerUK. «

Le premier indice est la voix du chanteur, qui, selon les fans, ressemble clairement à la voix reconnaissable de Ne-Yo.

Une personne a tweeté: « Je pense aussi que le blaireau est Ne-Yo. Voix très distinctive. »

Un autre a déclaré: « J’entends le Ne-Yo de Badger. Je n’en étais pas tout à fait sûr auparavant. Il nous a donné des performances incroyables. »

Les choix de chansons de Badger ont également retenu l’attention des téléspectateurs.

Sa performance de Because of You a conduit certains fans à Ne-Yo car il a une chanson du même nom.

Une femme a tweeté: «J’arrive enfin à l’idée que Badger est Ne-Yo.

« Il a joué lors d’un concert hommage pour Barbra Streisand et la semaine dernière, il a chanté » À cause de toi « et Ne-Yo a aussi une chanson qui s’appelle ça. »

Pendant ce temps, les suppositions des juges vont du chanteur de Jamiroquai Jay Kay à Andy Serkis, et de Will Young à Idris Elba.

Mais de nombreux fans sont également convaincus que Badger est James Blunt, suite à un étrange indice sur les médailles.

Avant de chanter pour le jury, Badger a donné un mystérieux indice aux téléspectateurs, faisant allusion au fait qu’il avait récolté des «médailles».

Des fans à l’esprit vif ont lié cela à James Blunt, un ancien capitaine du régiment Life Guards de l’armée britannique.

Un fan a écrit: « Badger est James Blunt, c’est sûr, tous les indices le désignent; médailles et militaires, motos, pensionnat … anonyme était l’intro de son album, il a fait de la chimie A-Level, a fait un ‘virtuel’ concert, est un poète / compositeur, un grand musicien. «

Kevin Clifton de Strictly Come Dancing est un autre candidat chaud pour être Badger.

Ladbrokes fait maintenant de Clifton juste 6/4 pour être dévoilé comme l’homme se cachant sous le masque.

Cela fait de lui le favori commun pour être démasqué en tant que personnage aux côtés de Ne-Yo qui a le même prix.

Lorsqu’on lui a demandé de donner aux juges deux vérités et un mensonge, Badger a répondu: «À proprement parler, je suis connu pour danser.»

Les suppositions les plus farfelues du jury composé de Jonathan Ross, Mo Gilligan, Davina McCall et Rita Ora sont la légende du jardinage Alan Titchmarsh, l’acteur d’EastEnders Ross Kemp, le motard poilu Dave Myers, l’ancien animateur de Top Gear Jeremy Clarkson, et même un vote bizarre pour Les filles effrontées.

D’autres disent que cela pourrait être le chanteur principal du groupe virtuel Gorillaz, Damon Albarn, en raison de son affirmation selon laquelle il était anonyme.

Une autre théorie est celle de Ben Shephard, surtout après avoir maladroitement évité de répondre aux questions de Lorraine Kelly sur Good Morning Britain le 15 janvier 2021.

Le présentateur a également refusé de faire taire les rumeurs selon lesquelles il serait Badger sur The Masked Singer sur GMB le 5 février 2021, car il ignorait sa co-présentatrice Charlotte Hawkins lorsqu’elle l’a grillé sur l’émission.

D’autres indices de son identité sont qu’il a écrit des poèmes pour les filles, une image du tableau périodique et qu’il a une famille nombreuse.

Pouvez-vous deviner qui c’est?

Comment puis-je regarder The Masked Singer et quand est-ce le prochain à la télévision?

La demi-finale Masked Singer a débuté sur ITV le 6 février à 19h et a duré 90 minutes.

La finale aura lieu le 13 février à 19h.

Cette série a été lancée le lendemain de Noël 2020 et a vu les téléspectateurs et les juges essayer de deviner les visages célèbres derrière les 12 costumes colorés.

Au fil des semaines, les concurrents ont été réduits à seulement trois.

Les spectateurs peuvent jouer avec les juges et essayer de deviner qui se cache derrière les costumes colorés.

Tous les épisodes peuvent être visionnés en ligne via le hub ITV.