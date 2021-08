Qui est le biographe d’Elon Musk, Walter Isaacson ?

ELON Musk a annoncé que le biographe de Steve Jobs écrivait un livre sur lui.

Walter Isaacson, 69 ans, est un auteur à succès, y compris des livres sur Benjamin Franklin et Albert Einstein – qui ont été transformés en une série télévisée intitulée « Genius ».

Basculer son casque en faisant l’objet d’une énorme biographie – Elon Musk Crédit : Reuters

Walter Isaacson, qui écrit sur le patron de Telsa Crédit : Reuters

Qui est Walter Isaacson ?

Walter Isaacson, 69 ans, est professeur Leonard Lauder d’histoire et de valeurs américaines à l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

L’auteur américain a écrit un livre à succès sur le cofondateur d’Apple, Steve Jobs.

Et en février 2021, son dernier livre, The Code Breaker : Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, a été publié.

Cela raconte comment la biochimiste américaine Dr Jennifer Doudna et ses collègues ont lancé une révolution avec la technologie CRISPR qui aidera à guérir les maladies, à repousser les virus et à donner des bébés en meilleure santé.

Né à la Nouvelle-Orléans, il est diplômé du Harvard College et du Pembroke College de l’Université d’Oxford.

Isaacson a commencé sa carrière au Sunday Times à Londres puis au New Orleans Times-Picayune.

Il a été président de CNN et rédacteur en chef du magazine TIME – où il a été correspondant politique.

Il contribue également à Amanpour, le programme d’interviews sur les affaires mondiales de CNN International.

En 2017, Isaacson a publié Leonardo da Vinci, qui offrait de nouvelles découvertes sur la vie et l’œuvre de Leonardo.

Il est également l’auteur de The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution (2014); Steve Jobs (2011); Einstein : sa vie et son univers (2007) ; Benjamin Franklin : Une vie américaine (2003) ; et Kissinger : Une Biographie (1992).

Comment connaît-il Elon Musk ?

En juin 2021, Fox Business a rapporté qu’Isaacson avait parlé à Musk d’une biographie.

Des sources ont déclaré à Fox que l’auteur avait réfléchi au livre, Musk souhaitant avoir un écrivain solide de la stature d’Isaacson pour se concentrer sur lui.

Puis, le 4 août, Elon Musk a soudainement tweeté : « Si vous êtes curieux de connaître Tesla, SpaceX et mes activités générales, @WalterIsaacson est en train d’écrire une biographie ».

En réponse à une question sur les réseaux sociaux, l’homme de 50 ans a confirmé qu’Isaacson l’avait déjà suivi pendant plusieurs jours pour rassembler du matériel pour le livre.

Isaacson a comparé Musk à Jobs dans une interview à Yahoo Finance il y a quelques mois, disant « à certains égards, il est le Steve Jobs de notre temps ».

Quand sortira la biographie d’Elon Musk ?

Il n’y a eu aucune annonce officielle concernant la sortie de la biographie d’Elon Musk.

Simon & Schuster, qui a déjà publié plusieurs des livres d’Isaacson, « n’a pas non plus immédiatement répondu à une question sur son implication dans une biographie de Musk », rapporte CNN Business.

Lorsqu’on lui a demandé via Twitter si le contrat d’Isaacson signifiait que Musk n’écrirait plus son propre livre, Musk a répondu: « Peut-être un jour ».

Entre-temps, un nouveau livre présentant le PDG de Tesla intitulé « Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century » a été publié par le journaliste du Wall Street Journal Tim Higgins.

Il raconte comment Musk a dit au personnel surmené qu’il n’avait pas le droit de se plaindre car « je peux être sur ma propre île privée avec des mannequins nues, boire des mai tais ?? mais je ne le suis pas ».

Le PDG de Tesla et de SpaceX aurait également dit à un employé : « Je suis dans l’usine en train de travailler dur, donc je ne veux pas entendre à quel point tout le monde travaille dur dans l’usine. »

Mais Musk a nié bon nombre des allégations de Power Play.

Il l’a claqué en disant: « Higgins a réussi à rendre son livre à la fois faux et ennuyeuse. »

Musk avait auparavant donné des interviews pour une biographie d’Ashlee Vance publiée en 2015, avant que Tesla ne devienne le constructeur automobile le plus précieux au monde.

Elon Musk n’est pas impressionné par un livre récent publié à son sujet Crédit : Reuters