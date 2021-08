STEFFY Forrester apparaît dans The Bold and the Beautiful depuis 1999.

Steffy a choqué les fans du feuilleton lorsque son bébé papa a été révélé dans un épisode de la série.

Steffi Forrester est enceinte sur The Bold and the Beautiful[/caption]

Qui est le bébé papa de Steffy dans The Bold and the Beautiful ?

Le bébé papa de Steffy Forrester s’est révélé être Finn sur Amour, Gloire et Beauté.

Avant que Liam ne découvre que Finn est le père du bébé de Steffy, il craint que Hope découvre que c’est le sien et mette fin à leur relation.

Cependant, Thomas confirme à Hope que Finn est le bébé papa de Steffy, car Vinny a foiré les résultats dans le laboratoire.

La nouvelle fait plaisir à Hope car elle est soulagée que le bébé ne soit pas celui de Liam.

Steffy et Finn se fiancent après qu’il découvre que c’est son bébé[/caption]

Liam surprend Hope remerciant Thomas de lui avoir annoncé la nouvelle alors qu’il allait lui parler du bébé de Steffy, et les interrompt en leur disant : « Que se passe-t-il ?

Thomas répond alors à Liam : « Beaucoup en fait », et demande à Hope : « Tu veux lui dire ?

Que s’est-il passé entre Steffy et Finn dans The Bold and the Beautiful ?

Finn veut proposer à Steffy après avoir découvert que le bébé est le sien.

Ils se retrouvent tous les deux sur une falaise à Malibu alors que Finn se met à genoux et demande à Steffy de l’épouser.

Cependant, Steffy hésite à dire oui parce qu’elle croit que le bébé est celui de Liam et n’a aucune idée que c’est vraiment celui de Finn.

Steffy a dit à Finn qu’elle accepterait sa proposition si elle savait que le bébé était le sien, ce qui incite Finn à dire : « Attends, Steffy, c’est à nous ! L’enfant est à nous !

Steffy s’arrête alors et se retourne pour le regarder et Finn répète : « Tu portes notre bébé. »

Finn confirme à Steffy que Vinny a foiré les résultats au labo et lui répète sa proposition.

Steffy accepte en larmes la proposition de Finn et le couple se fiance.

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos de Steffy et Finn dans The Bold and the Beautiful ?

Les fans sur Twitter ont été choqués par la relation de Finn et Steffy, comme l’a écrit un utilisateur: « Les choses pourraient se préparer à frapper puis à fan. »

Un autre a répondu : « J’adore le visage de Steffy.

« J’ai hâte d’entendre l’histoire de Finn et de la famille Finnigan. J’espère que vous garderez la famille Finnigan encore longtemps car un peu de nouveaux visages ça fait du bien.

Comment puis-je regarder L’audacieux et le beau ?

The Bold and the Beautiful est diffusé en semaine sur CBS à 13 h 30 HE.

Les épisodes de la série sont disponibles en streaming sur le site Web de CBS, sur Paramount +, YouTube TV et sur Hulu avec un abonnement payant.