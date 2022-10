Qui est l’avocate de Jeffrey Dahmer, Wendy Patrickus ?

JEFFREY Dahmer a été reconnu coupable du meurtre et du démembrement de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Au cours du procès, Wendy Patrickus a été chargée de défendre Dahmer et maintenant elle a parlé de travailler pour le compte du tueur en série dans un nouveau documentaire Netflix.

Jeffrey Dahmer a été reconnu coupable du meurtre et du démembrement de 17 garçons et hommes à Milwaukee, Wisconsin entre 1978 et 1991 Crédit : AFP-Getty

Qui était l’avocate de la défense de Jeffrey Dahmer, Wendy Patrickus ?

Jeffrey Dahmer a fait l’objet de nombreux documentaires au fil des ans, après avoir été reconnu coupable de 17 meurtres, à Milwaukee, Wisconsin.

En 2022, il sera au centre d’un autre documentaire, Conversations With A Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes.

Wendy Patrickus, qui était autrefois l’avocat de la défense de Jeffrey Dahmer, participe à la série Netflix.

Patrickus n’avait que 25 ans lorsqu’elle a été affectée à l’affaire Dahmer, avait un an de faculté de droit et venait de déménager à Milwaukee.

Elle a d’abord été envoyée parler à Dahmer par son patron, Gerald Boyle, qui travaillait également comme avocat du tueur à l’époque.

S’exprimant dans le documentaire, l’ancien avocat de la défense a déclaré: “Quand je suis allé le voir pour la première fois, c’était une très petite salle d’entretien.

”Il y avait Jeff assis dans le coin de la table.

“J’étais incroyablement nerveuse, parce que c’est quelque chose que je sentais bien au-dessus de ma tête. Je me sentais comme Clarice Starling dans Le Silence des agneaux.”

Qu’a-t-elle dit à propos de Jeffrey Dahmer ?

Dans le nouveau documentaire de Netflix, Patrickus raconte comment elle a dû nouer des relations avec le tueur en série pour s’acquitter de ses fonctions.

Ce n’est que la troisième fois en 30 ans que l’avocate donne un aperçu de son temps passé avec Dahmer.

Parlant de nouer des relations avec Dahmer, elle a déclaré: «Pour être un bon avocat de la défense, vous devez ne pas porter de jugement et développer une confiance.

“Il m’a appelé Wendy, et je l’ai appelé Jeff.”

Sur les bandes, on peut entendre Patrickus dire à Dahmer : « C’est bon, Jeff. Je veux dire, ne soyez pas gêné à ce sujet. Est-ce que je te mets mal à l’aise ?”

Dahmer continue ensuite en révélant comment ses crimes étaient quelque chose dont il avait du mal à discuter.

Patrickus a également parlé de Dahmer dans un livre qu’elle et l’auteur Rusty Lemorande ont publié en mars 2022.

Intitulée Defending the Devil: Inside The Trial Of My Client Jeffrey Dahmer, Patrickus révèle plus de 20 heures d’enregistrements privés inédits de ses conversations avec le tueur infâme.

Le livre partage également un aperçu des méthodes d’attaque de Dahmer, du pourquoi et du comment de son cannibalisme et des sanctuaires construits avec des restes humains dans son appartement.

Elle parle également de ses motivations, du lien qu’elle a noué avec son client et des raisons pour lesquelles elle croit toujours que la condamnation et la peine infligées à Dahmer étaient erronées.

Quand est-ce que Conversations With A Killer sort sur Netflix ?

Les vrais fans de crime pourront regarder Conversations With A Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes sur la plateforme de streaming le vendredi 7 octobre 2022 à 8h BST.

La franchise Conversations With A Killer, qui a déjà examiné les tueurs en série John Wayne Gacy et Ted Bundy.