Qui est l’avocat de Hunter Biden, George Mesires ?

LA publication d’un ancien échange de texte entre Hunter Biden et son avocat a attiré l’attention de l’avocat d’entreprise George Misires.

Les textes, qui proviendraient de l’ordinateur portable de Hunter et ont été publiés par le Daily Mail, montrent le fils du président disant à plusieurs reprises le mot « n *** a » et disant à son avocat: « Je t’aime seulement parce que tu es noir. »

Les textes controversés ont été envoyés à l’avocat blanc de Hunter, George Mesires Crédit : Linkedin

Qui est George Mesires ?

George Misires est un avocat d’entreprise agissant actuellement en tant qu’associé de Faegre Drinker Biddle & Reath LLP.

Selon le compte LinkedIn de Mesires, il est également administrateur de la Kendall Corporation, une organisation communautaire à but non lucratif et membre du conseil d’administration de la Old People’s Home de la ville de Chicago.

Les rapports de meaww indiquent que Mesires est rédacteur en chef adjoint de l’American Bankrupty Institute Journal depuis 2010.

Le contenu de l’ordinateur portable de Hunter a provoqué de nombreux scandales juste avant les élections de 2020 Crédit : Getty

Depuis combien de temps George Mesires a-t-il représenté Hunter Biden ?

Bien que l’on ne sache pas exactement combien de temps Mesires a représenté Hunter Biden, on sait que Hunter a employé ses services depuis au moins 2018.

Selon le Daily Mail, une facture a été envoyée en octobre 2018 par M. Mesires à l’un des partenaires commerciaux de Hunter.

Hunter Biden a utilisé un langage raciste dans une série de SMS à son avocat en 2018/2019 Crédit : Getty

Quel est le taux horaire de George Mesires ?

La facture envoyée par M. Mesires, trouvée sur l’ordinateur portable de Hunter Biden et publiée par le Daily Mail, montrait le taux horaire de l’avocat de 845 $.

Les honoraires de Mesires ont également été mentionnés dans l’échange de texte récemment publié de décembre 2018.

Dans les textes, qui auraient été envoyés entre Hunter et l’avocat George Mesires, Hunter demande combien il doit à l’avocat.

Hunter, 51 ans, ajoute ensuite: « Parce que négro, tu ferais mieux de ne pas me faire payer les tarifs Hennessy. »

L’avocat répond : « Cela m’a fait grignoter mon café.