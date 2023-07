Qui est Lavande Darcangelo ? À propos du chanteur aveugle et autiste sur ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





L’audition de Lavender sera diffusée le 11 juillet.

Le L’Amérique a du talent Les auditions de la saison 18 battent leur plein. Lors de l’épisode du 11 juillet, Lavande Darcangelo jouera pour les juges. Compte tenu de son immense talent, l’audition de Lavender fera certainement parler d’elle sur tous les réseaux sociaux.

Alors, qui est Lavande Darcangelo ? Son histoire va vous émouvoir. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur la lavande.

Lavande est aveugle et autiste.

Lavande est aveugle et autiste. Elle a parlé de son handicap dans une interview en 2019 avec GMA. « J’avais l’impression d’être seule dans ma vie parce que j’avais de multiples handicaps dans ma vie, étant aveugle et autiste », a-t-elle déclaré. « Parfois, avoir plus d’un handicap peut vous donner l’impression d’avoir un pied dans tous ces mondes différents, mais vous ne vous sentez pas complètement chez vous. » Lavande est devenue une défenseure des personnes handicapées.

Lavande est chanteuse.

Lavande devenu viral après avoir interprété « Part of Your World » de La petite Sirène lors d’un spectacle de cabaret LGBT à la First Parish Church de Fitchburg, Massachusetts. Elle a commencé à chanter avant de pouvoir parler. « Quand j’étais seule la nuit dans ma chambre, je rêvais de chanter à la télé », a-t-elle dit GMA. « [These daydreams] étaient comme un mécanisme d’adaptation, je suppose, et j’adorais le faire.

La lavande a été adoptée.

Lavender a rejoint un programme de mentorat fondé par Wil Darcangelo. Il est devenu son coach de chant. Wil et son mari, Jamiea ensuite adopté Lavender en 2017. « Ils m’ont appris l’amour inconditionnel et qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel », a-t-elle déclaré. GMA sur ses pères adoptifs.

Lavande travaille sur son premier album.

La chanteuse travaille actuellement sur son premier album solo intitulé Mosaïque, selon son site internet. L’album comportera une « grande variété de chansons et de styles musicaux » et « honorera et sensibilisera à la diversité au sein de la communauté des autistes et des personnes handicapées ».

Lavender a organisé un concert virtuel pendant la pandémie de COVID-19.

Lavender a dirigé le concert virtuel gratuit en l’honneur du Mois de la sensibilisation au handicap en octobre 2020. Elle a chanté des reprises de chansons à succès et interprété une chanson originale intitulée « Will I Ever », selon PA.

