Qui est l’auteur du nouveau livre du prince Harry ?

LE PRINCE Harry a secrètement écrit un livre sur sa vie, travaillant avec un nègre pour documenter sa « vie aux yeux du public ».

Harry aurait travaillé sur le livre depuis environ un an – un manuscrit devant être remis aux éditeurs plus tard cette année.

Les mémoires de Harry détailleront sa vie en tant que membre de la famille royale et sa relation avec sa femme Meghan Markle, entre autres chapitres de sa vie Crédit : Getty Images – Getty

Qui est l’auteur du roman du prince Harry ?

Harry a écrit le livre avec le nègre JR Moehringer, un romancier et journaliste américain.

Moehringer a écrit des mémoires pour deux personnalités publiques notables.

Avant de se lancer dans les mémoires, il était journaliste et a lancé sa carrière comme rédacteur en chef adjoint au New York Times.

En 2000, il a remporté le prix Pulitzer pour la rédaction d’articles de presse.

Moehringer a écrit des mémoires pour des personnalités publiques notables, dont l’ancien joueur de tennis Andre Agassi Crédit : Getty

Avec qui le nègre a-t-il déjà travaillé ?

JR Moehringer a déjà écrit des mémoires pour Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Ses propres mémoires, The Tender Bar, ont été publiés en 2005.

L’autobiographie raconte son enfance, jusqu’au début de la vingtaine, et raconte ses expériences de passage à l’âge adulte dans un bar local.

Après que la star du tennis à la retraite Andre Agassi ait lu le livre, il a demandé à Moehringer de collaborer avec lui sur ses propres mémoires.

Open: An Autobiography, a été publié en 2009.

De quoi parlera le nouveau livre du prince Harry ?

Les mémoires de Harry détailleront sa vie en tant que membre de la famille royale, sa relation avec sa femme Meghan Markle, Megxit et l’éducation de ses enfants.

Dans un communiqué, le duc, 36 ans, a déclaré: « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous ont plus en commun qu’on ne le pense.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Un texte de présentation de l’éditeur Penguin Random House se lit comme suit: «Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures , les pertes et les leçons de vie qui ont contribué à le façonner.

Le texte de présentation indique que le livre couvrira « la vie d’Harry aux yeux du public, de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée en étant un mari et père ».

Il promet également « un portrait personnel honnête et captivant ».