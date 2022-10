Qui est l’auteur des mémoires du prince Harry ?

Le livre explosif du PRINCE Harry sortira en janvier 2023 – et cette fois, le prince racontera sa version de l’histoire.

Mais qui est le nègre derrière le livre ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les mémoires du prince Harry seront publiées en janvier 2023 Crédit : La Méga Agence

Qui est l’auteur du roman du prince Harry ?

Le prince Harry a fait appel à la calligraphie de l’auteur JR Moehringer pour écrire ses mémoires “Spare”.

Moehringer est un romancier et journaliste américain et a écrit des mémoires pour deux personnalités publiques notables au cours de sa carrière.

Moehringer est le nègre derrière les mémoires du prince Harry Crédit : Getty

Avant de devenir auteur, il était journaliste et a lancé sa carrière en tant que rédacteur en chef adjoint au New York Times.

Il a également travaillé pour Rocky Mountain News et le Los Angeles Times.

Alors qu’il était au Los Angeles Times, il a remporté le prix Pulitzer pour la rédaction d’un article de journal en 2000.

Ses propres mémoires, The Tender Bar, ont été publiés en 2005.

L’autobiographie raconte son enfance, jusqu’au début de la vingtaine, et raconte ses expériences de passage à l’âge adulte dans un bar local.

Moehringer vit dans la région de la baie de San Francisco avec sa femme, l’éditrice de livres Shannon Welch, et leurs deux enfants.

Avec qui le ghostwriter a-t-il déjà travaillé ?

JR Moehringer a déjà écrit des mémoires pour Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Après que la star de tennis à la retraite Agassi ait lu le livre de Moehringer, il a demandé à l’auteur de collaborer avec lui sur ses propres mémoires.

Open: An Autobiography, a été publié en 2009.

Dans ce document, Agassi parle de son enfance et de son père arménien non conventionnel, venu d’Iran aux États-Unis, où il était boxeur professionnel.

L’histoire jette un regard sur la vie d’Agassi alors que son père le préparait à la grandeur du tennis en construisant un court de tennis dans leur jardin et en envoyant Agassi au pensionnat de tennis.

Le livre a semblé être un succès et a atteint le n ° 1 sur la liste des best-sellers du New York Times, recevant des critiques favorables.

Le livre a remporté la catégorie Autobiographie des British Sports Book Awards 2010.

Et en 2018, le livre a été répertorié sur Esquire comme l’un des “30 meilleurs livres de sport jamais écrits”.

En 2016, Moehringer a écrit les mémoires de Phil Knight intitulées Shoe Dog.

Les mémoires mettent en lumière l’histoire de Nike depuis sa fondation sous le nom de Blue Ribbon Sports et ses premiers défis pour devenir l’une des entreprises les plus connues et les plus rentables au monde.

Il met également en évidence donne un aperçu de certaines parties de la vie de Phil Knight.

Bill Gates a nommé Shoe Dog l’un de ses cinq livres préférés de 2016 et en 2018, le livre s’est classé au cinquième rang de la liste des meilleures ventes du New York Times pour les livres d’affaires.

De quoi parlera le nouveau livre du prince Harry ?

Les mémoires de Harry détailleront sa vie en tant que membre de la famille royale, sa relation avec sa femme Meghan Markle, Megxit et l’éducation de ses enfants.

Dans un communiqué, le duc de Sussex a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je pourrai aider à montrer que, peu importe d’où nous venons, nous ont plus en commun qu’on ne le pense.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.”

Le 27 octobre 2022, les éditeurs de Penguin Random House ont confirmé que le livre, intitulé “Spare”, sortira dans le monde entier le 10 janvier 2023.

Les éditeurs ont déclaré que le livre est écrit avec une ”honnêteté brute et inébranlable” ainsi que ”plein de perspicacité, de révélation, d’auto-

examen et sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin.

Donnant un aperçu du sujet du livre, Penguin Random House a ajouté : « Spare ramène immédiatement les lecteurs à l’une des images les plus poignantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère sous le regard du monde. dans la douleur et l’horreur.

” Alors que Diana, princesse de Galles, était inhumée, des milliards de personnes se demandaient ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment.

” Penguin Random House est honoré de publier l’histoire franche et émotionnellement puissante du prince Harry pour les lecteurs du monde entier.

“Il partage un parcours personnel remarquablement émouvant, du traumatisme à la guérison, qui parle du pouvoir de l’amour et qui inspirera et encouragera des millions de personnes dans le monde.”

Spare sera disponible en format imprimé et numérique, ainsi qu’une édition audio intégrale du livre – et il sera disponible à l’achat en 16 langues différentes.

L’édition audio du livre sera publiée sera lue par le prince lui-même.

Le livre coûtera 28 £, mais l’édition kindle est légèrement moins chère à 13,99 £.

Cependant, les lecteurs peuvent actuellement précommander Spare chez Waterstones et WHSmith pour la moitié du prix – à 14 £.

Buckingham Palace a déclaré qu’il ne commenterait pas l’annonce du livre.